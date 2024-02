Non perderti l'offerta Surfshark: 81% di sconto + 2 mesi gratuiti

Se cercate uno strumento potente contro la raccolta di dati e la sorveglianza da parte di soggetti terzi, le VPN sono da considerare. Pertanto, per coloro che aspirano a navigare in rete con la massima discrezione, l'offerta attuale di Surfshark è da non perdere. Per un tempo limitato, è possibile accedere ai servizi VPN di Surfshark beneficiando di uno sconto del 81%, con l'aggiunta di 2 mesi offerti gratuitamente nel pacchetto.

Surfshark, chi dovrebbe abbonarsi?

Sottoscrivere un abbonamento a Surfshark VPN comporta una serie di benefici notevoli. In primo luogo, questo software è progettato per nascondere il vostro indirizzo IP autentico, garantendovi un'anonimato totale sul web. Questa funzionalità vi protegge dal rischio che siti, pubblicitari e malintenzionati possano monitorare le vostre attività online o localizzarvi geograficamente. Altresì, affidandosi a una VPN di alto livello come Surfshark, i dati trasferiti attraverso la rete vengono crittografati, rendendo qualsiasi tentativo di intercettazione inutile, poiché i dati risultano indecifrabili.

Surfshark si distingue anche per la sua capacità di bypassare le limitazioni geografiche stabilite da servizi di streaming, siti internet e applicazioni, ampliando così l'offerta di contenuti in lingua originale a cui avete accesso. Un altro punto di forza di Surfshark è la possibilità di utilizzare un unico abbonamento per garantire la protezione di un numero illimitato di dispositivi, posizionandosi in questo modo un passo avanti rispetto ai suoi concorrenti.

Oltre ai benefici già menzionati, che sono solo alcuni esempi delle sue molteplici funzionalità, Surfshark si fa notare per la sua politica di prezzi vantaggiosa. Infatti, attualmente la compagnia offre la possibilità di attivare il piano Surfshark Starter a un costo mensile a partire da soli 2,29€. Questo, per un periodo di 26 mesi (inclusi 2 mesi omaggio), rappresenta un investimento totale di circa 60€, rispetto al prezzo standard di 285,74€. Per chi tiene alla propria privacy online, Surfshark rappresenta, soprattutto a questo prezzo, un servizio assolutamente da valutare.

