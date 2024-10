Non prendere il monitor da gaming Samsung Odyssey G3 a QUESTO PREZZO sarebbe folle!

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa catapultarvi nel cuore dell'azione senza svuotare il portafoglio? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il Samsung Odyssey G3 S24DG302 è ora disponibile a soli 119,90€, un prezzo che lo rende un vero e proprio affare per chi desidera migliorare la propria postazione di gioco.

Monitor da gaming Samsung Odyssey G3 S24DG302, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G3 si rivela la scelta ideale per i giocatori che aspirano a un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi. Con un pannello VA da 24 pollici che offre una risoluzione Full HD (1920x1080), questo monitor garantisce immagini nitide e colori vivaci. La vera magia, però, si cela nelle sue prestazioni: un refresh rate di 180Hz combinato con un tempo di risposta di 1ms assicura una fluidità d'azione straordinaria, particolarmente apprezzata negli sparatutto in prima persona e nei giochi di corse.

La tecnologia AMD FreeSync elimina il tearing e lo stuttering, sincronizzando perfettamente il refresh rate del monitor con i frame generati dalla scheda video. Per chi trascorre ore davanti allo schermo, le funzionalità Flicker Free e Eye Saver Mode riducono l'affaticamento visivo, permettendo sessioni di gioco prolungate senza stress per gli occhi.

La versatilità è un altro punto di forza di questo monitor. Dotato di HDMI, DisplayPort e ingresso audio, si adatta facilmente a qualsiasi configurazione. Il supporto HAS (Height Adjustment Stand) e la funzione Pivot consentono di personalizzare la posizione dello schermo, garantendo il massimo comfort ergonomico. Con dimensioni di 54,40 x 49,87 x 23,42 cm (base inclusa), si integra armoniosamente in qualsiasi setup, dalla scrivania gaming alla postazione da lavoro.

Al prezzo di 119,90€, il Samsung Odyssey G3 S24DG302 rappresenta un investimento intelligente per chi desidera fare un salto di qualità nel proprio ambiente di gioco. La combinazione di prestazioni elevate, funzionalità pensate per il benessere visivo e flessibilità d'uso lo rendono un'opzione consigliata per giocatori di ogni livello. Che siate appassionati di gaming competitivo o semplicemente alla ricerca di un'esperienza visiva superiore, questo monitor ha tutte le carte in regola per soddisfare le vostre esigenze.

