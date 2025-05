OFFERTA IMPERDIBILE: Logitech M720 Triathlon a MENO DI 38€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di un mouse wireless multidispositivo che combini versatilità, comfort e lunga durata, questa è l'occasione giusta per voi. Su Amazon, Logitech M720 Triathlon è disponibile a soli 37,89€, con uno sconto del 14% rispetto al più recente prezzo minimo di 44€. Un'opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo completo e affidabile a un prezzo conveniente.

Logitech M720 Triathlon, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech M720 Triathlon è pensato per accompagnarvi nella produttività quotidiana su più dispositivi. Compatibile con Windows, macOS, Chrome OS, Linux e iPadOS, questo mouse si collega tramite Bluetooth oppure tramite ricevitore USB Unifying, permettendovi di utilizzare fino a sei periferiche Logitech con un solo ricevitore. La funzione Logitech FLOW consente di spostare il cursore, il testo e i file tra computer diversi con la sola pressione di un tasto, rendendolo ideale per chi lavora in ambienti multi-device.

Uno degli aspetti più apprezzati è sicuramente il design ergonomico: sagomato per la mano destra, con rivestimento in gomma e una struttura full-size, il M720 garantisce una presa comoda anche durante un uso prolungato. La durata della batteria è altrettanto notevole, arrivando fino a 24 mesi con una singola batteria AA, riducendo al minimo le interruzioni.

Grazie ai sei tasti programmabili e allo scorrimento ultraveloce, potrete personalizzare l'esperienza d'uso secondo le vostre esigenze, passando in un istante da una modalità di scorrimento fluida a una più precisa. Il sensore da 1000 DPI assicura una buona reattività sia per il lavoro da ufficio che per l'uso domestico.

Disponibile ora a 37,89€ su Amazon, Logitech M720 Triathlon rappresenta una delle migliori soluzioni per chi cerca un mouse wireless versatile, comodo e durevole, con un prezzo più che competitivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse wireless per ulteriori consigli.

