Oltre 80 prodotti Acer con sconti esclusivi per il compleanno di Acer Store

Acer Store celebra un altro suo compleanno con una promozione che offre sconti su oltre 80 prodotti. La promozione, che terminerà il 10 marzo, include una vasta gamma di articoli, tra cui notebook innovativi, monitor di alta qualità e una selezione di periferiche. Questo evento è un'occasione imperdibile per chi è alla ricerca di nuovi dispositivi tecnologici a prezzi scontati, con ribassi che arrivano fino a 400€.

Vedi offerte su Acer

Compleanno Acer Store, perché approfittarne?

Tra i prodotti in offerta spiccano i notebook Acer, in particolare quelli dotati di intelligenza artificiale (IA) integrata. Questi offrono prestazioni importanti, con capacità di ottimizzare automaticamente il sistema in base alle necessità dell'utente. Un esempio di prodotto in promo è l'Acer Swift 14 AI SF14-61T, un notebook che passa da 1.699€ a soli 1.299€, con uno sconto di ben 400€. Questo modello, perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante, rappresenta una delle offerte più vantaggiose della promozione. Inoltre, acquistando questo prodotto, è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 5%, applicabile tramite un coupon visibile direttamente sulla pagina del prodotto.

Non solo notebook: Acer Store offre anche sconti su monitor e periferiche varie, ideali per completare l'esperienza tecnologica a casa o in ufficio. I monitor Acer, noti per la loro qualità visiva, sono disponibili in diverse dimensioni e risoluzioni, adatti sia per il lavoro che per il gaming. Le periferiche come tastiere, mouse e cuffie sono altrettanto in promozione, permettendo agli utenti di migliorare l’efficienza e la comodità durante l’utilizzo dei propri dispositivi. Con uno sconto che arriva fino al 400€, è il momento giusto per aggiornare l’equipaggiamento tecnologico senza spendere più del necessario.

Per sfruttare al meglio le offerte di compleanno di Acer Store, basta visitare il sito e selezionare i prodotti desiderati. La promozione è valida fino al 10 marzo, quindi è importante affrettarsi per non perdere le offerte più vantaggiose. Ricordate che per i modelli come l’Acer Swift 14 AI, è possibile combinare il grande sconto con il coupon del 5% per risparmiare ancora di più.

Vedi offerte su Acer