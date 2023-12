Oltre il 20% di sconto su questo ottimo monito gaming Asus! AFFARE

Se cercate un monitor gaming da 24", ottimale per scrivanie di dimensioni contenute e postazioni con una distanza di visione inferiore al metro dallo schermo, l'Asus ROG Strix XG249CM ha tutto il necessario per elevare l'esperienza di gioco al livello più avanzato attualmente praticabile. In offerta oggi su Amazon con uno sconto del 21%, potete acquistarlo a 331,10€ anziché 419,00€.

Asus ROG Strix XG249CM, chi dovrebbe acquistarlo?

Che siate appassionati di videogiochi a livello amatoriale o professionisti di e-Sport, il pannello ad altissime prestazioni di Asus ROG Strix XG249CM risponderà in maniera eccellente alle esigenze di chi cerca la massima reattività durante il gameplay. A spiccare è infatti la sua frequenza di aggiornamento di 270Hz che, unita al tempo di risposta di 1ms, garantirà che nessun dettaglio venga perso o sfuocato durante le partite.

Considerate le sue specifiche tecniche, è chiaro che si tratta di un monitor gaming indicato per i possessori di potenti PC, che avranno modo anche di beneficiare di due tecnologie fondamentali del settore, come la G-SYNC e la FreeSync Premium, entrambe supportate nativamente da questo monitor.

A seguito di questa offerta, che si presenta a distanza di poche ore da quando c'è stato un notevole aumento di prezzo, questo monitor risulta ora più accessibile a molti giocatori che cercano un miglior coinvolgimento in gioco. Alcune delle sue caratteristiche ne fanno un monitor gaming quasi imbattibile. Per tutte queste ragioni, raccomandiamo l'acquisto prima che il prezzo torni a salire.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

