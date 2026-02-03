MSI ha annunciato il ritorno della sua celebre iniziativa Shout Out, valida fino al 31 marzo. Rispetto alle edizioni precedenti, la promozione è stata rinnovata con meccaniche semplificate per offrire un'esperienza più immediata e vantaggiosa agli utenti che desiderano potenziare la propria postazione da gaming o da lavoro.

Come funziona la promozione?

L'iniziativa permette di ottenere un buono Amazon dal valore crescente in base al numero di componenti acquistati. Per partecipare, è necessario acquistare almeno due prodotti MSI selezionati esclusivamente su Amazon (il prodotto deve essere venduto e spedito da Amazon; sono esclusi i prodotti del marketplace).

Il valore del premio è così ripartito:

50€ per l’acquisto di 2 prodotti selezionati.

Fino a 150€ per chi rinnova la propria postazione acquistando 4 dei componenti hardware inclusi nell'iniziativa.

Per ricevere il buono, MSI ha definito una procedura rapida suddivisa in tre passaggi chiave:

Recensione : pubblicare una recensione pubblica per ogni prodotto acquistato direttamente su Amazon.

: pubblicare una recensione pubblica per ogni prodotto acquistato direttamente su Amazon. Registrazione : registrare i prodotti sul portale MSI Member Center.

: registrare i prodotti sul portale MSI Member Center. Documentazione: caricare la fattura d’acquisto, una foto del numero seriale presente sul prodotto (attenzione: non quello sulla confezione) e il link/screenshot della recensione pubblicata.

Tutti i dettagli sui prodotti aderenti, il regolamento completo e la procedura di riscatto sono consultabili alla landing page ufficiale dedicata.

Alcuni dei prodotti MSI aderenti con la promo