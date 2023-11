Ottimo prezzo sull'alimentatore Corsair RM750x Plus Gold! (-20%)

È ufficialmente cominciato il quarto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un prodotto in particolare perfetto per chi è alla ricerca di un alimentatore per il proprio PC. Il Corsair RM750x 80 PLUS Gold da 750 Watt, completamente modulare e con ventola di levitazione magnetica da 135 mm, è in offerta ad appena 109,90€. Originariamente venduto a 137.55€, grazie a questa offerta potrete risparmiare il 20%!

Corsair RM750x 80 PLUS Gold, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'alimentatore Corsair RM750x 80 PLUS Gold è particolarmente consigliato agli appassionati di informatica e gaming che vogliono portare le performance del loro computer a un livello superiore. Grazie ai suoi 750 Watt di potenza e all'efficienza garantita dal certificato 80 PLUS Gold, l'alimentatore è, infatti, in grado di soddisfare anche le esigenze dei sistemi più esigenti, offrendo un'alimentazione stabile e affidabile. Inoltre, la ventola di levitazione magnetica da 135 mm assicura un raffreddamento ad alto rendimento riducendo al minimo il rumore, garanzia valutata positivamente da chi vuole godere di una sessione di gioco o di lavoro in completa tranquillità.

Il Corsair RM750x è un alimentatore ATX completamente modulare, ovvero che permette di selezionare e connettere solo i cavi necessari al proprio PC, facilitando la gestione dei cavi e migliorando il flusso d'aria all'interno del case. Dotato di condensatori giapponesi 105°C, assicura una qualità e una durata superiori rispetto a molti altri modelli sul mercato.

Insomma, l'alimentatore Corsair RM750x 80 PLUS Gold è un investimento sicuro per tutti quelli che desiderano potenza, silenziosità e affidabilità. Vi consigliamo, dunque, di approfittare di questa offerta non solo per le eccellenti caratteristiche tecniche del prodotto, ma anche per l'opportunità di migliorare le prestazioni del vostro PC a un prezzo conveniente, soprattutto perché potrete optare anche per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi offerto da Amazon.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

