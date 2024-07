Monitor gaming a meno di 80€? Oversteel KRYPTO 24'' in sconto del 38% solo oggi!

Il Prime Day sta portando alla luce ancora tantissime offerte incredibile in ambito tech e gaming. Tra le proposte più interessanti, se state cercando un monitor a un prezzo super competitivo, abbiamo la proposta perfetta per voi! Stiamo parlando dell'innovativo Oversteel KRYPTO 24''. Questo monitor da gioco LED FullHD offre un'esperienza visiva senza pari con un pannello VA, risoluzione 1920x1080, e frequenze di aggiornamento che raggiungono i 165 Hz. Incredibilmente, è disponibile ora a soli 79€ rispetto al prezzo originale di 128€, offrendovi uno sconto del 38%. Non lasciatevi scappare questa occasione paradisiaca per migliorare il vostro setup di gioco!

Monitor Oversteel KRYPTO 24", chi dovrebbe acquistarlo?

L'Oversteel KRYPTO 24'' è un monitor da gioco che incontra le esigenze dei videogiocatori alla ricerca di prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta MPRT di 1 ms, questo schermo è consigliato a chi desidera vivere un'esperienza di gioco fluida, riducendo al minimo i ritardi e le interruzioni visive. La compatibilità sia con AMD FreeSync che NVIDIA G-Sync lo rende un'opzione versatile, capace di adattarsi a diversi setup di gioco, migliorando la qualità dell'immagine e la reattività complessiva.

Per chi investe lunghe ore davanti allo schermo, l'Oversteel KRYPTO 24'' offre tecnologie pensate per il benessere visivo, come Low Blue Light e Flicker Free, ideali per ridurre la stanchezza oculare e aumentare le sessioni di gioco in comfort.

Il suo design senza cornice e la retroilluminazione a LED viola lo rendono un pezzo da collezione per ogni configurazione da gaming, sinergizzando con l'estetica e l'ambiente di gioco.

Attualmente disponibile a 79€, rispetto al prezzo originale di 128€, l'Oversteel KRYPTO 24'' rappresenta un'eccellente acquisto per tutti gli appassionati di gaming alla ricerca di un monitor ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. Fate un regalo alla vostra postazione e non ve ne pentirete!

