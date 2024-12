Porta il tuo gaming a un livello superiore con questo monitor OLED curvo, oggi in SCONTO! - 32%

Se state cercando un monitor da gaming che unisca prestazioni straordinarie e tecnologia all’avanguardia, LG UltraGear OLED 34GS95QE è l’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Disponibile su Amazon a soli 799,99€, questo monitor vanta uno sconto del 32% rispetto al prezzo più basso recente di 1.176,95€. Un’opportunità unica per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore con un dispositivo dalle caratteristiche eccezionali. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

LG UltraGear OLED 34GS95QE, chi dovrebbe acquistarlo?

LG UltraGear OLED 34GS95QE è la scelta ideale per i gamer che cercano immersività totale e prestazioni al top. Il display OLED curvo da 34 pollici con raggio 800R e risoluzione WQHD (3440x1440 pixel) offre immagini dettagliate e una visione ultrawide a 21:9, garantendo il 34% di contenuto visibile in più rispetto ai monitor tradizionali 16:9. I pixel autoilluminanti assicurano neri perfetti e un contrasto infinito, eliminando fastidiosi aloni e regalando colori brillanti e realistici.

Le prestazioni sono incredibili: grazie al refresh rate di 240Hz e al tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG), potrete godere di un gameplay fluido e reattivo, anche nei giochi più frenetici. Inoltre, la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro riduce al minimo tearing e stuttering, garantendo sessioni di gioco sempre fluide e coinvolgenti.

La qualità dell’immagine è elevata al massimo livello con l’HDR 400 True Black e la copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3, che offrono una resa cromatica impeccabile e dettagli straordinari. La presenza delle porte HDMI 2.1, DisplayPort e USB assicura connettività versatile, adatta a console di nuova generazione, PC e altri dispositivi.

Attualmente disponibile a 799,99€ su Amazon, LG UltraGear OLED 34GS95QE è un investimento perfetto per chi desidera un monitor gaming premium con tecnologia avanzata e design curato. Non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile e migliorate subito la vostra esperienza di gioco.

