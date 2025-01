Porta il Wi-Fi 7 a casa tua a MENO DI 70€ con questo router in SCONTO!

Se state cercando un router WiFi 7 ad alte prestazioni che unisca velocità eccezionale, tecnologia di ultima generazione e un prezzo competitivo, questa offerta su Amazon fa al caso vostro. Mercusys TP-Link MR27BE è disponibile a soli 69,99€, con uno sconto di 30€ rispetto al prezzo di listino di 99,99€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un'opportunità imperdibile per migliorare la qualità della vostra rete domestica o aziendale. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router Wi-Fi per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Mercusys TP-Link MR27B, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo router rappresenta l'avanguardia della connettività con il WiFi 7, offrendo velocità dual-band fino a 3,6 Gbps. Che si tratti di streaming in 4K/8K, gaming immersivo in AR/VR o download ultraveloci, il MR27BE garantisce un'esperienza fluida e senza interruzioni.

La tecnologia Multi-Link Operation (MLO) migliora ulteriormente le prestazioni, aumentando il throughput, riducendo la latenza e rendendo la rete più affidabile. Inoltre, le porte 2.5Gbps (1 WAN e 1 LAN) e 2 porte LAN da 1Gbps eliminano il collo di bottiglia da 1Gbps, consentendo ai vostri dispositivi di raggiungere le massime prestazioni.

Grazie alle 4 antenne ad alto guadagno e alla tecnologia Beamforming, la copertura è ottimizzata per connessioni stabili e affidabili anche nelle case più grandi. La compatibilità con EasyMesh permette di espandere facilmente la rete WiFi con altri dispositivi compatibili, creando una connessione senza interruzioni in ogni angolo della casa.

Mercusys TP-Link MR27BE si distingue anche per la facilità di configurazione. Con l’app MERCUSYS, disponibile per Android e iOS, potrete impostare e personalizzare il router in pochi minuti. Inoltre, grazie alla sicurezza avanzata WPA3, la vostra rete sarà protetta da accessi indesiderati.

Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon e portate nella vostra casa o ufficio il meglio della tecnologia WiFi 7. Con Mercusys TP-Link MR27BE, elevate la qualità della vostra connessione a un prezzo incredibile.

Vedi offerta su Amazon