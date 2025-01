Prestazioni al top con questo SSD Lexar, compatibile anche con PS5, oggi in SCONTO!

Se state cercando un SSD ad alte prestazioni per il vostro PC o PS5, questa offerta su Amazon potrebbe essere l’occasione perfetta per aggiornare il vostro sistema. L'SSD Lexar EQ790 2TB è disponibile a soli 127,49€, grazie a un coupon sconto del 15% attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un'opportunità imperdibile per ottenere un SSD NVMe PCIe 4.0 di ultima generazione a un prezzo vantaggioso.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Lexar EQ790 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar EQ790 è progettato per garantire una velocità incredibile, perfetta sia per chi gioca su PC e PS5, sia per chi necessita di tempi di risposta minimi in applicazioni professionali. Grazie alla sua interfaccia PCIe Gen4x4 NVMe 1.4, offre una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s e una scrittura fino a 6000 MB/s, eliminando ritardi e migliorando drasticamente la reattività del sistema.

L’SSD Lexar EQ790 integra le tecnologie HMB (Host Memory Buffer) e SLC cache, ottimizzando le prestazioni e migliorando l’esperienza d’uso anche nei carichi di lavoro più pesanti. La tecnologia NAND 3D di qualità assicura maggiore durata e affidabilità, rendendolo ideale per uso intensivo nel gaming e nell’editing di contenuti.

Compatibile con PC, laptop e PS5, Lexar EQ790 offre una soluzione versatile per qualsiasi configurazione. Inoltre, il sistema di gestione intelligente dell’alimentazione aiuta a ottimizzare i consumi energetici in base al carico di lavoro, migliorando l’efficienza del sistema e prolungando la durata dell’unità.

Grazie al coupon sconto del 15%, potete acquistare il Lexar EQ790 2TB a soli 127,49€ invece di 149,99€. Un prezzo eccezionale per un SSD NVMe Gen4 con garanzia limitata di 5 anni offerta dal produttore. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare le prestazioni del vostro sistema! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

