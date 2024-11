Questo monitor Samsung rivoluzionerà il vostro modo di giocare ed oggi lo trovate IN SCONTO! -38%

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che unisca prestazioni eccezionali e un design immersivo, l'offerta attuale su Amazon inerente al Samsung Odyssey OLED G9 è imperdibile. Disponibile a soli 997€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 1.599€, questo monitor rappresenta un'opportunità unica per elevare la vostra esperienza di gioco. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Samsung Odyssey OLED G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey OLED G9 è un monitor curvo da 49 pollici con una curvatura 1800R, progettato per offrire un campo visivo avvolgente. La risoluzione Dual QHD (5120x1440 pixel) in formato 32:9 garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per i giochi più esigenti. Il pannello OLED assicura neri profondi e colori vividi, mentre il supporto HDR True Black 400 migliora ulteriormente la qualità visiva.

Per i giocatori competitivi, la frequenza di aggiornamento di 240Hz e il tempo di risposta di 0,03ms (GtG) offrono un gameplay fluido e reattivo. La compatibilità con G-Sync riduce al minimo tearing e stuttering, garantendo un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Il monitor è dotato di una varietà di porte, tra cui una DisplayPort, una HDMI, una Micro HDMI e tre USB 3.0, offrendo ampia flessibilità per collegare diversi dispositivi. Gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di dispositivi audio esterni, contribuendo a mantenere la postazione di gioco ordinata.

Questo monitor è ideale per i giocatori che cercano un'esperienza immersiva e prestazioni elevate. La combinazione di un ampio schermo curvo, alta risoluzione e tecnologie avanzate come l'OLED e l'HDR True Black 400 rende il Samsung Odyssey OLED G9 una scelta eccellente per chi desidera il meglio nel gaming.

Con l'attuale offerta su Amazon a 997€, risparmiate il 38% sul prezzo consigliato, rendendo questo monitor un investimento vantaggioso per migliorare la vostra esperienza di gioco.

