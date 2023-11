Questo PC gaming oggi costa 1.900€ in meno del prezzo di listino!

Se il gaming è la vostra passione, e volete approfittare di questo ultimo giorno di Black Friday per effettuare un acquisto che dia una svolta concreta al vostro modo di giocare, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa offerta Amazon dedicata allo splendido PC gaming MSI MEG Aegis Ti5, un computer desktop potente e performante, caratterizzato da un design unico, ma soprattutto da uno sconto che ne abbassa il prezzo a 2.599,00€, con uno sconto di quasi 2000€ rispetto al prezzo originale!

MEG Aegis Ti5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PC da gaming MEG Aegis Ti5 è progettato per gli appassionati di gaming che cercano un sistema potente e performante, come del resto è evidente guardando alla scheda tecnica che, anzitutto, vanta una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, che con le sue prestazioni di alto livello è più che in grado di per affrontare anche la sfida tecnica proposta dai più esosi titoli di questa annata.

Per il resto, parliamo di un PC equipaggiato con una potente combinazione tecnica, composta da un processore Intel Core i7-12700KF, 64GB di RAM, 2 TB di HDD e 2 TB di SSD. La memoria DDR5-4400 di nuova generazione assicura prestazioni elevate, garantendo un'esperienza di gioco fluida anche nei carichi di lavoro più intensi.

Il bello, però, è che qui non c'è solo pura potenza, ma anche un bel concentrato di stile, sia grazie al design del MEG Aegis Ti5, caratterizzato da un controller Gaming frontale che consente un facile controllo del sistema, anche per gli utenti meno esperti, sia funzionalità Ambient Link, che sincronizza l'esperienza di gioco con gli accessori di illuminazione compatibili, oltre che con l'illuminazione RGB già inclusa nel case.

Dulcis in fundo, completa il tutto un sistema di raffreddamento "Silent Storm Cooling" di MSI che, abbinato alla dissipazione a liquido della CPU, assicura una temperatura ottimale, eliminando le preoccupazioni relative all'assemblaggio e al bilanciamento dei componenti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

