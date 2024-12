Raffredda il tuo PC con questo efficiente dissipatore AIO! Ora puoi averlo con uno SCONTO del 34%!

Se siete alla ricerca di un sistema di raffreddamento a liquido per CPU che unisca prestazioni avanzate e un design accattivante, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, l'ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB è disponibile a soli 88,54€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato di 133,99€. Un'occasione imperdibile per migliorare l’efficienza termica del vostro PC. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido CPU per ulteriori consigli.

ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dissipatore a liquido All-in-One è la scelta ideale per chi desidera un sistema di raffreddamento altamente performante e compatibile con una vasta gamma di socket Intel e AMD. Grazie alla tecnologia LGA1851 e LGA1700 Contact Frame, offre una distribuzione ottimale della pressione di contatto, garantendo un eccellente trasferimento del calore tra la CPU e il sistema di raffreddamento.

Se utilizzate processori AMD Ryzen, apprezzerete il design offset nativo con uno spostamento di 5 mm, che assicura una copertura ottimale dell'hotspot della CPU e un’efficienza termica superiore. Inoltre, la ventola VRM controllata da PWM raffredda ulteriormente i convertitori di tensione, migliorando la stabilità complessiva del sistema anche sotto carichi elevati.

ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB si distingue per la sua gestione integrata dei cavi, che semplifica l’installazione e riduce l’ingombro nel case. I cavi PWM delle ventole sono nascosti nel rivestimento dei tubi flessibili, lasciando un solo cavo visibile alla scheda madre, per un’installazione più pulita e ordinata. Il sistema è inoltre dotato di illuminazione A-RGB completamente personalizzabile, ideale per chi vuole aggiungere un tocco di stile alla propria build.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 88,54€, ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB è un investimento eccellente per migliorare le prestazioni del vostro sistema. La combinazione di caratteristiche premium, prezzo competitivo e design intelligente lo rende una scelta perfetta sia per appassionati che per professionisti.

