Il Razer Viper V3 Pro Faker Edition è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo mouse da gaming wireless ultraleggero, con soli 54g di peso, integra il sensore Focus Pro 35K DPI e la tecnologia HyperPolling 8K Hz per una risposta a bassissima latenza. Grazie allo sconto del 20%, potete portarvelo a casa a 159,21€ invece di 199,99€, ottenendo un risparmio di oltre 40€. Con un'autonomia fino a 95 ore e interruttori ottici Gen-3, è la scelta ideale per i giocatori competitivi.

Razer Viper V3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Viper V3 Pro Faker Edition rappresenta la scelta ideale per i giocatori competitivi che non accettano compromessi in termini di prestazioni e precisione. Questo mouse wireless è particolarmente consigliato a chi pratica esports a livello professionale o semi-professionale, specialmente negli shooter in prima persona e nei giochi MOBA, dove ogni millisecondo conta. Grazie al suo peso piuma di soli 54 grammi e al sensore Focus Pro da 35K DPI, vi permetterà di eseguire movimenti rapidi e precisi senza affaticamento, anche durante le sessioni di gioco più intense. Se partecipate a tornei o maratone di gaming, l'autonomia straordinaria di 95 ore e la tecnologia HyperPolling a 8000 Hz vi garantiranno prestazioni costanti senza interruzioni.

Questo mouse soddisfa le esigenze di chi cerca il massimo controllo e una risposta istantanea in ogni situazione di gioco. La connessione wireless Razer HyperSpeed elimina completamente i problemi di latenza, offrendo prestazioni paragonabili ai migliori mouse cablati, mentre gli interruttori ottici Gen-3 assicurano una durata eccezionale di 90 milioni di clic. È la soluzione perfetta per i giocatori che vogliono ottimizzare il proprio setup competitivo con un dispositivo professionale, affidabile anche negli ambienti più caotici dei tornei. Con uno sconto del 20%, questa edizione speciale dedicata al leggendario Faker rappresenta un'opportunità eccellente per elevare il proprio livello di gioco senza compromessi.

Il Razer Viper V3 Pro Faker Edition è un mouse da gaming wireless che pesa solo 54 grammi, progettato per offrirvi massima precisione e controllo. Dotato del sensore Focus Pro 35K DPI e della tecnologia HyperPolling 8K Hz, vi garantisce una risposta istantanea e tracking perfetto su qualsiasi superficie. Con 95 ore di autonomia e interruttori ottici Gen-3 da 90 milioni di clic, avrete prestazioni professionali senza compromessi.

