Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Ring Floodlight Cam Wired Plus, la telecamera di sorveglianza HD per esterni con proiettori a LED da 2000 lumen, sirena di sicurezza e audio bidirezionale. Perfetta per monitorare la propria abitazione in qualsiasi momento, offre video in HD a 1080p e zone di movimento personalizzabili. Ora disponibile a soli 189,99€ con uno sconto del 47% rispetto al prezzo originale di 360,97€.

Ring Floodlight Cam, chi dovrebbe acquistarla?

La Ring Floodlight Cam Wired Plus è la soluzione ideale per chi desidera una sorveglianza completa degli esterni della propria abitazione. È particolarmente consigliata a proprietari di case, villette o attività commerciali che necessitano di un sistema di sicurezza affidabile e sempre attivo. Grazie alla connessione cablata, garantisce una protezione ininterrotta, senza preoccupazioni legate alla batteria. Chi viaggia spesso o trascorre lunghi periodi lontano da casa troverà nell'audio bidirezionale e nel video in HD a 1080p strumenti preziosi per monitorare ingressi e aree esterne in tempo reale.

Questa telecamera soddisfa l'esigenza di deterrenza attiva grazie ai proiettori LED da 2000 lumen e alla sirena integrata, capaci di scoraggiare eventuali intrusi. Le zone di movimento personalizzabili la rendono adatta anche a contesti urbani dove si vuole evitare falsi allarmi. Con uno sconto del 47%, passando da 360,97€ a soli 189,99€, rappresenta un investimento conveniente per chi vuole combinare illuminazione di sicurezza e videosorveglianza in un unico dispositivo di qualità.

La Ring Floodlight Cam Wired Plus è una telecamera di sorveglianza esterna in HD 1080p con proiettori LED da 2000 lumen, sirena integrata, audio bidirezionale e zone di movimento personalizzabili. Si collega direttamente all'impianto elettrico per protezione continua.

Vedi offerta su Amazon