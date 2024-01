Risparmia Oltre 30%! Corsair K55 RGB PRO a Soli €54,99!

Se siete alla ricerca di un'ottima tastiera da gaming, che sia non solo funzionale e di marca ma che, soprattutto, sia venduto ad un prezzo più che accessibile, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto a soli 54,99€ l'ottima Corsair K55, una tastiera cablata con tasti a membrana, il cui prezzo originale di 70,95 è stato, oggi, pesantemente decurtato. Stiamo parlando di un affare davvero ottimo, non solo per quella che è la qualità tipica dei prodotti Corsair, ma proprio per quella che è la qualità di questo prodotto specifico che, come vi racconteremo, val certamente la pena di spulciare, anche solo per curiosità, la pagina del prodotto presente sullo store.

Corsair K55, chi dovrebbe acquistarla?

Inserita anche nella nostra lista dedicata alle migliori tastiere da gaming economiche, la Corsair K55 è una scelta decisamente consigliata a chiunque voglia spendere poco, ma bene, giacché parliamo di un prodotto che, anche al netto di un prezzo contenuto, riesce a soddisfare più che adeguatamente le esigenze di qualsiasi gamer, da quello occasionale, al giocatore più incallito.

Parliamo, infatti, di una tastiera progettata con materiali di alta qualità, dal design solido e sobrio, ed un sistema di tasti a membrana. Al netto di questo, tuttavia, la Corsair K55 riesce comunque a garantire un ottimo feedback dei tasti, al punto che la si può facilmente scambiare per una tastiera meccanica. Ciò la rende molto piacevole da utilizzare, con un'esperienza d'utilizzo fluida, ed un feedback dei tasti davvero sorprendente!

Dotata di funzionalità anti-ghosting e key rollover, che assicurano la registrazione accurata di ogni input, anche quando si premono più tasti contemporaneamente, viene venduta persino con un poggiapolsi rimovibile già incluso in confezione, ed è certificata IP42, per garantire resistenza non solo alla polvere, ma anche ai liquidi, così da evitare qualsiasi spiacevole incidente nel corso delle vostre sessioni di gioco.

Disponibile ad un prezzo davvero imperdibile, questa tastiera rappresenta indubbiamente un affare, venduta com'è ad appena 54 euro e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarla quanto prima, visto che, al prezzoa cui è proposta, è facile che vada esaurita già nel giro delle prossime ore!

