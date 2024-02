Questo notebook gaming oggi vi costa 300€ in meno! (-21%)

Se in passato l'ingombrante spessore dei notebook da gaming vi ha scoraggiati dall'acquistarne uno, preferendo magari optare per un PC desktop, oggi il panorama dei portatili da gaming è mutato in modo significativo. Il design si è affinato, con una riduzione marcata di peso e dimensioni dei bordi, mentre le prestazioni hanno visto miglioramenti continui generazione dopo generazione. Di conseguenza, se siete alla ricerca di un notebook per gaming che possa essere utilizzato quotidianamente come un qualsiasi portatile tradizionale, l'HP Victus 16-d1007sl si distingue come una delle scelte più valide sul mercato. Attualmente è possibile acquistarlo beneficiando di un risparmio di 300€ sul prezzo di listino.

HP Victus 16-d1007sl, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Victus 16-d1007sl emerge come l'acquisto ideale per gli appassionati del gaming e per i professionisti del settore creativo. Dotato di un processore Intel Core i7 12700H e una grafica Nvidia RTX 3060 da 6GB, questo notebook offre prestazioni elevate per videogiochi attuali e lavori di video editing e computer grafica. Inoltre, con 16GB DDR5 di RAM e un SSD da 512GB, assicura fluidità e spazio sufficiente per applicazioni e giochi.

Consigliato quindi agli utenti che cercano un portatile potente per il gaming e per lavori professionali, l'HP Victus soddisfa le esigenze di chi desidera prestazioni di alto livello senza compromessi. In offerta oggi a 1099,99€ rispetto al prezzo originale di 1399,99€, diventa ancora più allettante per tutti coloro che vogliono fare un salto qualitativo nella loro esperienza digitale, sia in termini di intrattenimento che di produttività.

Il display da 16.1" con refresh rate di 144Hz è un altro motivo che dovrebbe spingervi a preferirlo, poiché garantisce un'esperienza visiva immersiva e dettagliata. Spendiamo infine qualche parola anche sul design di questo HP Victus, con il suo chassis in grigio opaco che lo rende esteticamente gradevole. Insomma, una combinazione di potenza, design e valore rende questo laptop un acquisto raccomandato per chiunque.

