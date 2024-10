Non c'era al Prime Day? Forse è un bene, perché oggi è disponibile per tutti a soli 139€

Negli ultimi due giorni, abbiamo assistito a diversi sconti sui monitor Samsung Odyssey. Il modello Odyssey G3, a quanto pare, è uno dei pochi a non essere stato incluso nelle promozioni, il che potrebbe rivelarsi vantaggioso. Infatti, oggi è disponibile a un prezzo incredibile anche per chi non ha un abbonamento Prime: solo 139,90€ per la versione flat da 27 pollici. A questo prezzo, trovare un monitor da gaming migliore è praticamente impossibile.

Samsung Odyssey G3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G3 è maggiormente consigliato agli appassionati di gaming che cercano di migliorare la loro esperienza di gioco con un monitor che garantisce prestazioni elevate. Grazie al suo pannello VA da 27", offre una risoluzione Full HD che, abbinata a un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di soli 1ms, assicura immagini nitide e fluide anche nelle sessioni di gioco più intense.

Inoltre, la compatibilità con AMD FreeSync evita problemi di screen tearing, garantendo una visualizzazione coerente e senza interruzioni. Perciò, è particolarmente adatto a chi desidera immergersi nei propri giochi preferiti senza compromessi sulla qualità dell'immagine. Al di là dell'aspetto puramente ludico, questo monitor si presta anche ad essere una solida scelta per coloro che necessitano di uno strumento affidabile per il lavoro da casa o l'uso quotidiano.

Caratteristiche come il Flicker Free e l'Eye Saver Mode sono pensate per ridurre l'affaticamento degli occhi durante periodi prolungati di utilizzo, rendendolo ideale per lunghe sessioni di studio o di lavoro davanti allo schermo. Il prezzo attuale di 139,90€, scontato dal prezzo precedente di 179,90€, lo rende ancora più attraente per chi cerca un monitor gaming di qualità senza superare eccessivamente il budget.

