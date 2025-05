Samsung Odyssey G3: qualità e performance top per il tuo gaming, ora in SUPER OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming economico ma dalle prestazioni elevate, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il Samsung Odyssey G3. Questo monitor da 24 pollici è proposto a soli 104,99€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo mediano di 127,12€. Si tratta del minimo storico su Amazon, un'occasione perfetta per aggiornare la vostra postazione da gioco senza spendere una fortuna.

Samsung Odyssey G3, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G3 è dotato di un pannello VA da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), offrendo un ottimo compromesso tra qualità visiva e reattività. La frequenza di aggiornamento a 180 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms garantiscono un'esperienza fluida e reattiva, perfetta per gli eSport e per i titoli più frenetici. Inoltre, la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync consente di eliminare effetti di tearing e stuttering, rendendo ogni sessione di gioco più immersiva.

Dal punto di vista della connettività, questo monitor offre una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio, assicurando massima flessibilità di utilizzo. Non mancano funzioni avanzate per il comfort visivo come Flicker Free e Eye Saver Mode, pensate per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Il supporto regolabile HAS (Height Adjustable Stand) e la funzione Pivot permettono di adattare il monitor a qualsiasi configurazione, rendendolo ideale anche per ambienti multitasking e postazioni ergonomiche. L'estetica sobria ma elegante si adatta perfettamente a qualsiasi setup gaming o professionale.

A soli 104,99€, Samsung Odyssey G3 rappresenta una delle migliori offerte del momento nel panorama dei monitor da gaming. Approfittatene subito prima che il prezzo torni a salire. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.