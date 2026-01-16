Il Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV da 65 pollici è disponibile su Amazon a 577,06€. Questo televisore del 2025 integra il processore Q4 AI con funzioni intelligenti come Click to Search e AI Mode, che ottimizzano automaticamente immagine e suono. La tecnologia Quantum Dot garantisce il 100% del volume colore per immagini realistiche, mentre OTS Lite offre un audio surround 3D immersivo. Con Smart Hub e Gaming Hub integrati, questo TV Samsung è disponibile a 577,06€.

Samsung QLED Q7F4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV da 65 pollici è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in un centro di intrattenimento completo. Questo televisore si rivolge agli appassionati di cinema che vogliono godere di colori vividi e realistici grazie alla tecnologia Quantum Dot, capace di riprodurre il 100% del volume colore, e alle famiglie numerose che necessitano di uno schermo generoso per condividere momenti insieme. È perfetto anche per i gamer che cercano fluidità e reattività con Motion Xcelerator, e per chi ama l'audio immersivo con OTS Lite che crea un effetto surround 3D sincronizzato con l'azione sullo schermo.

Questo smart TV soddisfa l'esigenza di avere tutto a portata di mano: lo Smart Hub centralizza film, serie TV e programmi preferiti, mentre il Gaming Hub vi permette di accedere direttamente alle migliori piattaforme di gaming senza console aggiuntive. Le funzionalità AI come Click to Search e AI Mode ottimizzano automaticamente immagine e suono in base ai contenuti, rendendo l'esperienza sempre perfetta senza dover armeggiare con le impostazioni. Con il design SlimLook elegante e la compatibilità Smart Things per controllare tutti i dispositivi smart della casa, vi catturerà non solo per la qualità visiva ma anche per la praticità d'uso quotidiana.

Il Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV 65" QE65Q7F4AUXZT vi conquisterà con il suo Processore Q4 AI che ottimizza ogni contenuto in tempo reale. Grazie alla Tecnologia Quantum Dot otterrete il 100% del Volume Colore per immagini mozzafiato, mentre Motion Xcelerator garantisce fluidità eccezionale nei giochi e nei film d'azione.

