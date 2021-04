Schede video introvabili? Ridiamoci su!

Stiamo attraversando un momento difficile, si sa. Molti vorrebbero aggiornare la propria configurazione con una GPU di nuova generazione, come la Nvidia GeForce RTX 3070 o la AMD Radeon RX 6800XT, ma le schede video sono sempre “out-of-stock“. Il vero problema è che nessuno sa quando lo shortage avrà fine, e si presume che potrebbe durare persino nel 2022, stando alle ultime notizie.

Che fare quindi? Potremmo metterci le mani nei capelli [chi ce li ha, ovviamente :)], o sfogare la nostra frustrazione sui forum… oppure farci due risate! Abbiamo raccolto i migliori meme degli ultimi sei mesi per trascorrere qualche minuto in leggerezza con voi. Date un’occhiata!

Nvidia prometteva che il suo blocco anti-mining sarebbe stato inviolabile

Il blocco anti-mining di Nvidia:

Il blocco anti-mining di Nvidia – Parte 2

L’unione fa la forza…

La vignetta si commenta da sola

Credit: NikTek

A mali estremi…

Rischiamo di fare questa fine…

Un grande classico

Meme finiti. Speriamo che questo breve articolo vi abbia regalato un sorriso in un momento non semplice delle nostre vite. Difficilmente la situazione cambierà nel breve termine, tuttavia Nvidia ha intenzione di introdurre un nuovo blocco anti-mining. Questa volta non sarà solo la GeForce RTX 3060 a implementare tale soluzione, bensì anche le GPU più costose come la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e la Nvidia GeForce RTX 3080; anche le future Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti dovrebbero implementare il nuovo chip.

Considerato il flop del primo tentativo, non riponiamo molta fiducia nel Team Green, ma la speranza è l’ultima a morire. AMD, invece, non ritiene che esista un modo per fermare i bot di miner e scalper, ma tenta di aiutare i privati con il suo store ufficiale. Purtroppo, al momento, il mining di criptovalute è legato ad algoritmi congeniali alle GPU, e sebbene si parli da tempo di modificarli per renderli obsoleti a queste ultime, non è mai cambiato nulla (la criptovaluta Chia è una mosca bianca).

In teoria, gli ASIC (PC progettati appositamente per il mining) dovrebbero prendere il posto delle GPU, ma considerato il loro prezzo, la mancata rivendibilità e la minore disponibilità, non vengono considerati più di tanto dai possessori di mining farm. In altre parole, non ci resta che aspettare.