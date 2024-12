Sulla VPN di BitDefender, il Black Friday non va in vacanza: ancora 50% di sconto

Il Black Friday è il periodo dell'anno in cui si possono fare affari imperdibili, ma BitDefender ha deciso di prolungare il vantaggio anche oltre la data ufficiale. Grazie alla sua offerta esclusiva, è ancora possibile risparmiare il 50% sull'abbonamento annuale della BitDefender VPN. Un'occasione da non perdere per chi cerca sicurezza online e anonimato a un prezzo quasi imbattibile.

Vedi offerta su BitDefender

Offerta Black Friday estesa BitDefender, perché approfittarne?

L'estensione dello sconto Black Friday dimostra l'impegno di BitDefender nel rendere accessibile al maggior numero di utenti possibile una sicurezza informatica di qualità. Anche se le offerte del famoso evento di shopping sono ormai terminate, questa promozione consente agli utenti di approfittare ancora di un risparmio significativo. È un'opportunità ideale per chi non ha avuto modo di approfittare degli sconti durante il periodo frenetico del Black Friday.

Con questa promozione, il costo dell'abbonamento annuale scende da 69,99€ a soli 34,99€. La BitDefender VPN offre una soluzione efficace e semplice per proteggere la privacy durante la navigazione, mascherando l'indirizzo IP e criptando i dati in transito. Ideale per chi desidera accedere a contenuti geo-limitati o semplicemente per navigare in totale sicurezza, rappresenta un'ottima scelta per chi vuole un'esperienza digitale completa.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: l'offerta potrebbe non durare ancora a lungo. Con BitDefender VPN, potete proteggere i vostri dati personali e godervi una connessione sicura a metà prezzo. Per soli 34,99€, garantite un anno di protezione e navigazione senza limiti. Semplice, sicuro e ora anche più conveniente che mai.

Vedi offerta su BitDefender