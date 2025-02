SUPER PREZZO su questo potente mini PC, ora puoi averlo a SOLI 170€!

Se siete alla ricerca di un mini PC potente e versatile, oggi avete l’occasione perfetta per acquistare il mini PC AceMagic V1 N150 a un prezzo imbattibile su Amazon. Attualmente disponibile a 189,90€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 199,90€, potete risparmiare ancora di più attivando il coupon da 20€ presente sulla pagina del prodotto. Il prezzo finale? Solo 169,90€, un vero affare per chi cerca un dispositivo compatto, efficiente e ideale per il lavoro o l’intrattenimento.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Mini PC AceMagic V1 N150, chi dovrebbe acquistarlo?

Mini PC AceMagic V1 è dotato del nuovo processore Intel N150, basato sull’architettura Twin Lake, che garantisce un aumento delle prestazioni fino al 15% rispetto al modello N100. Con 4 core e 4 thread, una cache integrata da 6 MB e una frequenza massima di 3,6 GHz, è perfetto per attività d’ufficio, navigazione web, riproduzione multimediale e multitasking senza interruzioni.

Grazie ai 16GB di RAM DDR4 e all’SSD da 256GB, il sistema offre velocità di lettura e scrittura elevate, permettendo di gestire senza problemi più operazioni contemporaneamente. Se avete bisogno di maggiore spazio, potete facilmente espandere la memoria con un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 o M.2 SATA fino a 2TB.

Per chi cerca un mini PC adatto all’intrattenimento o alla produttività, questo modello supporta la riproduzione di video in 4K UHD ed è dotato di uscite HDMI 2.0 e DP 1.4, consentendo di collegare due monitor simultaneamente per un’esperienza di lavoro più efficiente.

Dotato di WiFi 5 per connessioni stabili, Bluetooth 4.2 per collegare dispositivi come tastiere e mouse wireless, e ben 4 porte USB per la massima versatilità, il mini PC AceMagic V1 è progettato per adattarsi a qualsiasi scenario, dall’ufficio al salotto. Il design compatto e la possibilità di montaggio VESA lo rendono facile da posizionare ovunque senza occupare spazio.

Con un’offerta così conveniente, il mini PC AceMagic V1 N150 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni affidabili a un prezzo accessibile. Approfittate subito dello sconto e del coupon per portarlo a casa a soli 169,90€! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon