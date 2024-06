SUPER SCONTO su questo SSD Samsung portatile da 1TB: IMPERDIBILE! (-34%)

Se siete alla ricerca di un'unità di archiviazione SSD portatile che unisca design compatto e prestazioni elevate, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Questo SSD esterno Samsung portatile da 1TB è attualmente disponibile a soli 117,99€, rispetto al prezzo originale di 179,99€, un'affare ottimo per risparmiare il 34% su un articolo affidabile e soprattutto molto performante.

SSD portatile Samsung, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo SSD portatile Samsung da 1TB si rivela una scelta impeccabile per professionisti alla ricerca di soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni, in grado di soddisfare esigenze di velocità e sicurezza e di trasferire quindi grosse mole di dati senza richiedere enormi quantità di tempo. Con la sua eccezionale velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 2.000 MB/s, è proprio quello che questo dispositivo fa, risultando compatibile con Windows, macOS, iOS, Android, console e fotocamere: non manca nulla!

Per chi vuole portare con sé grosse mole di dati il design è un fattore essenziale: leggero e compatto quasi come una carta di credito (parliamo di 8,8 x 6 x 1,4 cm per 122 grammi) e dotato di una speciale finitura antiscivolo, offre una soluzione di archiviazione robusta e affidabile anche in viaggio, oltre che in grado di resistere a cadute da un'altezza fino a 3 metri.

Non manca anche la tecnologia anti-surriscaldamento, per garantire carichi di lavoro senza interruzioni ed evitare danneggiamenti. Impossibile non citare infine il software Samsung Magician, pensato per massimizzare le sue prestazioni, proteggere i dati importanti e mantenere il dispositivo sempre aggiornato

Attualmente offerto a 117,99€, questo SSD Samsung esterno da 1TB rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca una soluzione di archiviazione esterna veloce, affidabile e dall'elevata capacità. Grazie alle sue prestazioni ottime e alla compatibilità con praticamente tutti i dispositivi è il compagno ideale per portare il proprio lavoro con sé in qualunque momento.

