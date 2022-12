Surfshark è un marchio molto noto nell’ambito delle VPN, tanto da guadagnarsi un posto fra i migliori servizi di virtual private network nelle nostre classifiche. L’azienda, da qualche tempo, ha esteso il proprio parco di strumenti, inserendo fra le proprie offerte anche Surfshark Antivirus, un tool di sicurezza incluso all’interno del pacchetto Surfshark One. Ma varrà davvero la pena utilizzare un antivirus integrato in un servizio di VPN?

Sì, perché Surfshark Antivirus, almeno per il momento, non è acquistabile singolarmente, ma occorrerà abbonarsi a uno dei piani di Surfshark One per poter accedere alla suite di sicurezza. Sebbene all’apparenza questa scelta possa lasciare perplessi, approfondendo un po’ la questione emergono invece dei vantaggi da tenere a mente, se siete alla ricerca di un nuovo antivirus da installare sul vostro sistema.

Proprio per via dell’inserimento di Surfshark Antivirus nei piani di abbonamento a Surfshark One non è disponibile una versione gratuita o di prova, tuttavia è sempre possibile usufruire della garanzia completa soddisfatti o rimborsati dell’azienda, valida per 30 giorni e che fornisce un modo per provare il pacchetto senza rischi.

Photo Credits - Surfshark



Piani e prezzi

Surfshark One | Piano da 1 mese: 12,95€ al mese

Surfshark One | Piano da 12 mesi: 2,05€ al mese + 2 mesi gratis con fatturazione unica

Surfshark One | Piano da 24 mesi: 2,05€ al mese + 2 mesi gratis con fatturazione unica

Surfshark Antivirus

Surfshark Antivirus si integra con l’app di Surfshark, scaricabile non appena avrete effettuato il vostro abbonamento a Surfshark One.

Il tool è utilizzabile su Windows, macOS e Android e offre quello che ci si aspetta da un normale software antivirus, ovvero la possibilità di analizzare i dispositivi, programmare la scansione mirata di cartelle e file specifici e proteggere i device in tempo reale. Il tool è in grado di rilevare tutti i tipi di minacce online, incluso il ransomware, le backdoor, i keylogger e molto altro.

Preso da solo, si potrebbe obiettare che questo antivirus sia fin troppo basilare, d’altronde siamo abituati alle proposte di brand della concorrenza come Bitdefender o Norton, che nei loro pacchetti includono altre funzionalità, come la protezione dell’home banking, il monitoraggio dei dispositivi della famiglia o il blocco genitori. Tuttavia, Surfshark Antivirus rientra all’interno di un pacchetto più grande, in cui sono inclusi altri servizi, come il monitoraggio del web in cerca di eventuali fughe di dati personali tramite Alert e la ricerca sul web anonima e priva di tracce tramite Search.

Inoltre, Surfshark Antivirus si è arricchito nel tempo di alcune funzionalità che lo rendono più completo e interessante, soprattutto se consideriamo il prezzo davvero competitivo e che include VPN, Antivirus e altri servizi di sicurezza.

Surfshark Antivirus – Funzionalità

Qui ci concentriamo sulle funzioni specifiche di Surfshark Antivirus, che nel tempo si sono arricchite con alcuni tool molto utili, soprattutto in tempi come questi in cui siamo maggiormente esposti alle minacce online, ad esempio per via dello smart working.

Innanzitutto, la base di qualsiasi virus è la scansione: il pacchetto di sicurezza di Surfshark consente di effettuare scansioni generali del sistema o puntare a cartelle e file specifici, sia a livello manuale che attraverso la pianificazione di analisi automatizzate con la frequenza che preferiamo.

Il tool si avvale del sistema Surfshark Cloud Protect, che analizza i file sconosciuti ed è in grado di proteggere i sistemi da minacce ancora non note e attacchi basati su vulnerabilità zero-day. Il motore antivirus di Surfshark è leggero ma integra apprendimento automatico e intelligenza artificiale, combinandoli alle tecniche di rilevamento euristiche, al fine di contrastare anche i malware di tipo polimorfico.

Una funzione che abbiamo trovato molto interessante è quella che consente di analizzare file e cartelle trascinando gli elementi con il mouse all’interno dell’app. Un modo originale e rapido per controllare al volo possibili file sospetti.

L’app stessa è molto leggera in termini di risorse, mentre l’interfaccia è semplice e ordinata, ideale sia per gli utenti alle prime armi per chi vuole un tipo di protezione “set-and-forget”, senza dover studiare manuali o dedicare troppo tempo a impostare i minimi dettagli.

Photo Credits - Surfshark



Di recente, poi, Surfshark ha introdotto un nuovo strumento, Webcam Protection, che come lascia intuire il nome aiuta a proteggere la propria identità tenendo sotto controllo la webcam. Questo strumento, infatti, è spesso oggetto di attacco, dato che consente agli hacker di monitorare le vittime costantemente e ottenere informazioni sensibili di varia natura. Questo fenomeno è noto come camfecting ed è più diffuso di quanto possiate immaginare.

Come gli strumenti analoghi visti in altre suite di sicurezza, Webcam Protection monitora l’accesso alla webcam, bloccando i tentativi di utilizzo non autorizzati.

Sicurezza

A questo punto, potreste chiedervi se valga la pena utilizzare Surfshark Antivirus, d’altronde si tratta di un prodotto realizzato da un’azienda specializzata in VPN e non in antivirus. C’è da dire, però, che l’azienda è specializzata in sicurezza e ha riversato in Surfshark Anvirus tutta la professionalità e le adeguate competenze che abbiamo potuto riscontrare sul servizio di virtual private network.

Ciò trova riscontro nei test condotti da Virus Bulletin, che ha sottoposto l’antivirus ai propri test a marzo, luglio e ottobre 2022. In tutti e tre i casi, i test sono stati superati con successo. In particolare, nel test di ottobre, Surfshark antivirus ha ottenuto la certificazione con il 100% dei malware rilevati, un tasso di rilevamento di falsi positivi dello 0,001% e un tasso di diversità nei malware rilevati pari al 99,60%.

Photo Credits - Virus Bulletin



Conclusione

Surfshark Antivirus è un tool molto leggero e semplice da usare. Potrebbe non piacere troppo a chi ama utilizzare strumenti più avanzati e complessi, ma per l’utente medio potrebbe essere un prodotto da tenere in dovuta considerazione.

Un aspetto da non sottovalutare è anche il prezzo: con una sola, piccola tariffa, è possibile ottenere una delle migliori VPN sul mercato, un antivirus efficace e funzionale e altri tool per la propria sicurezza, spendendo molto meno rispetto alla concorrenza.

Se non avete esigenze particolarmente complesse, con Surfshark One prenderete due piccioni con una fava, spendendo davvero una frazione di quello che dovreste sborsare acquistando i servizi singolarmente.