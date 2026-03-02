Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sullo Switch HDMI 4K a 3 porte, il dispositivo ideale per gestire più sorgenti video con un solo display. Compatibile con Xbox, PS3/4/5, Apple TV, Fire Stick e lettori Blu-ray, supporta risoluzioni fino a 4K, 3D e 1080P con trasmissione stabile fino a 18 Gbps. Ora disponibile a soli 11,39€ invece di 11,99€.

Switch HDMI 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Switch HDMI 4K a 3 porte è la soluzione ideale per chi dispone di più dispositivi multimediali ma ha un solo televisore o monitor disponibile. È consigliato a gamer che utilizzano contemporaneamente Xbox, PS3, PS4 o PS5, ma si adatta perfettamente anche a chi vuole collegare un lettore Blu-ray, un Fire Stick o un Apple TV senza dover continuamente scambiare i cavi. A soli 11,39€, rappresenta un acquisto conveniente per ottimizzare la propria postazione multimediale.

Questo switch soddisfa l'esigenza di chi cerca praticità e qualità senza compromessi: grazie al supporto 4K UHD, 3D e HDCP 2.2, garantisce un'esperienza visiva di alto livello con audio arricchito. La funzione Plug & Play lo rende accessibile anche agli utenti meno esperti, mentre i connettori placcati in oro e la larghezza di banda fino a 18 Gbps assicurano un segnale stabile e senza perdite di qualità. Il telecomando incluso rende il passaggio tra i dispositivi immediato e comodo dal divano.

Switch HDMI 4K a 3 porte con telecomando e tecnologia Plug & Play: nessun driver richiesto, supporta risoluzioni fino a 4K 3840x2160 e 3D, larghezza di banda 18 Gbps, connettori placcati in oro e compatibilità con PS3/4/5, Xbox, Apple TV e Fire Stick.

Vedi offerta su Amazon