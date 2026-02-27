Su Amazon è disponibile il kit Tapo C400, la telecamera WiFi da esterno senza fili con pannello solare e batteria da 5.200mAh. Grazie al rilevamento persone basato sull'IA, alla visione notturna a colori e alla protezione IP65, offre una sorveglianza completa tutto l'anno. Ora disponibile a soli 46,99€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale di 49,99€.

Tapo C400 KIT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tapo C400 KIT è la soluzione ideale per chi desidera un sistema di sorveglianza domestica senza fili e senza pensieri. È consigliato a proprietari di case, ville o piccole attività commerciali che vogliono monitorare gli spazi esterni — come giardini, ingressi o garage — senza dover dipendere da prese elettriche o ricaricare continuamente le batterie. Grazie al pannello solare integrato e alla batteria da 5.200mAh, garantisce fino a 180 giorni di autonomia, rendendolo perfetto anche per zone isolate o difficili da cablare.

Questo kit soddisfa l'esigenza di una sorveglianza intelligente e discreta: il rilevamento persone basato sull'intelligenza artificiale, la visione notturna a colori in Full HD 1080P e l'allarme sonoro e luminoso offrono una protezione completa h24. Le zone di attività personalizzabili riducono i falsi allarmi, mentre la certificazione IP65 assicura resistenza a pioggia e intemperie tutto l'anno. A soli 46,99€, con uno sconto del 6%, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca sicurezza affidabile senza canoni obbligatori.

Il Tapo C400 KIT è una telecamera WiFi da esterno Full HD completamente wireless, dotata di pannello solare e batteria da 5200mAh fino a 180 giorni. Offre visione notturna a colori, rilevamento persone con IA, allarme sonoro e luminoso, certificazione IP65.

Vedi offerta su Amazon