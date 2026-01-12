La Tapo C400 KIT è ora disponibile su Amazon a soli 46,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 22%. Questa telecamera WiFi da esterno senza fili include un pannello solare che garantisce energia continua con soli 45 minuti di luce al giorno, mentre la batteria da 5200mAh offre fino a 180 giorni di autonomia. Grazie al rilevamento persone con IA e alla visione notturna a colori in Full HD, vi assicurerete una sorveglianza completa. Certificazione IP65 per resistere a ogni condizione atmosferica.

Tapo C400, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C400 KIT è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza esterno completamente wireless e a zero manutenzione. Perfetta per proprietari di case con giardini, ville o aziende che necessitano di monitorare aree esterne senza la possibilità di collegare cavi elettrici, questa telecamera vi libera dalle preoccupazioni grazie al pannello solare incluso che garantisce energia continua con soli 45 minuti di luce al giorno. La batteria da 5.200mAh offre fino a 180 giorni di autonomia di riserva, rendendola particolarmente adatta a chi desidera dimenticarsi delle ricariche frequenti e godersi una protezione affidabile tutto l'anno.

Questo kit soddisfa le esigenze di chi vuole sicurezza intelligente senza costi ricorrenti: il rilevamento persone potenziato dall'IA vi permetterà di ricevere notifiche precise evitando falsi allarmi, mentre la visione notturna a colori in Full HD 1080P garantisce immagini nitide 24 ore su 24. Con la certificazione IP65 resistente alle intemperie, è perfetta per chi vive in zone con condizioni climatiche variabili. La possibilità di creare zone di attività e privacy personalizzate la rende ideale anche per chi ha esigenze specifiche di monitoraggio, mentre la memoria locale su microSD (fino a 512GB) elimina la necessità di abbonamenti obbligatori per l'archiviazione.

La Tapo C400 KIT è una telecamera WiFi esterno FHD senza fili completa di pannello solare e batteria integrata da 5200mAh. Vi offre video in Full HD 1080P con visione notturna a colori, rilevamento persone tramite intelligenza artificiale senza abbonamenti obbligatori, e certificazione IP65 resistente a pioggia e intemperie. Il pannello solare garantisce ricarica continua con soli 45 minuti di luce al giorno.

