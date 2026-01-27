Siete alla ricerca di un sistema di raffreddamento potente e dal design spettacolare per la vostra CPU? Il TR Wonder Vision 360 UB ARGB è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 191,43€ invece di 223,90€. Questo AIO si distingue per il suo innovativo schermo curvo 3D da 6,67 pollici con risoluzione 2400x1080, che vi permetterà di monitorare in tempo reale i parametri del sistema con una qualità visiva eccezionale. Approfittate dello sconto del 15% per portare a casa questo cooler di ultima generazione, compatibile con le piattaforme Intel LGA1851/1700 e AMD AM5, dotato di tre ventole ARGB ad alte prestazioni e una pompa da 6400 RPM per un raffreddamento ottimale.

Wonder Vision 360, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TR Wonder Vision 360 UB ARGB è la soluzione ideale per gli appassionati di modding e gaming che desiderano unire prestazioni di raffreddamento superiori a un impatto estetico mozzafiato. Vi catturerà immediatamente con il suo schermo curvo 3D da 6,67 pollici a risoluzione 2K che trasforma il PC in un'opera d'arte tecnologica personalizzabile. Questo sistema AIO è particolarmente consigliato a chi possiede processori di fascia alta e necessita di un raffreddamento efficiente durante sessioni di gaming intense o rendering prolungati, garantendo temperature ottimali grazie alla pompa da 6400 RPM e alle tre ventole ARGB ad alte prestazioni.

Se cercate un dissipatore che soddisfi sia esigenze funzionali che estetiche, questo prodotto rappresenta un investimento eccellente. L'ampia compatibilità con socket Intel (incluso il nuovissimo LGA1851) e AMD AM4/AM5 lo rende versatile per diverse configurazioni, mentre il software TRCC vi permette di monitorare parametri cruciali e personalizzare lo schermo magnetico con animazioni e informazioni di sistema. Con uno sconto del 15%, è il momento perfetto per chi desidera elevare la propria build a un livello superiore, combinando illuminazione ARGB sofisticata, cuscinetti S-FDB V2 per ridurre vibrazioni e rumore, e un design che non passerà inosservato.

TR Wonder Vision 360 UB ARGB è un sistema di raffreddamento a liquido AIO di ultima generazione, dotato di un innovativo schermo curvo 3D da 6,67 pollici con risoluzione 2400x1080. Compatibile con socket Intel LGA1851/1700 e AMD AM5/AM4, integra una pompa da 6400RPM e tre ventole ARGB con cuscinetti S-FDB V2 che raggiungono i 2110RPM, garantendo prestazioni di raffreddamento eccellenti con rumorosità ridotta.

