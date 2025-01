Trasforma la tua scrivania con Creative Pebble X Plus, oggi con il 30% di SCONTO!

Se siete alla ricerca di un sistema audio 2.1 compatto e potente per migliorare la vostra esperienza sonora, non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Infatti, gli speaker Creative Pebble X Plus sono disponibili a soli 97,99€, con un 30% di sconto rispetto al prezzo di listino di 139,99€, grazie al coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

Creative Pebble X Plus, chi dovrebbe acquistarli?

I Creative Pebble X Plus sono dotati di driver da 2,75 pollici aggiornati e un subwoofer compatto che garantisce bassi potenti e un audio cristallino. Con una potenza RMS di 15W e un picco fino a 30W, questo sistema offre una resa sonora bilanciata e immersiva. Se desiderate ancora più potenza, potete collegare gli altoparlanti a un adattatore USB PD da 30W o superiore (non incluso) per spingere il volume fino a 30W RMS e un picco massimo di 60W.

L'estetica gioca un ruolo fondamentale nelle postazioni moderne, e i Creative Pebble X Plus non deludono. Grazie alla retroilluminazione RGB personalizzabile, potrete scegliere tra 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei preset di illuminazione per adattarlo al vostro setup. Il design compatto e minimalista, con una finitura nera opaca, rende questo sistema non solo performante ma anche un elemento distintivo della vostra scrivania.

Questo sistema audio offre diverse opzioni di connettività per soddisfare ogni esigenza. Potete utilizzarlo tramite audio USB, Bluetooth 5.3 o il classico ingresso AUX da 3,5 mm. Inoltre, sono presenti due porte per cuffie e microfono, ideali per l'ascolto privato e per comunicazioni chiare durante le sessioni di gioco o di lavoro.

Grazie allo sconto del 30%, il sistema audio Creative Pebble X Plus rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera potenza, stile e versatilità in un unico prodotto. Approfittate dell'offerta su Amazon prima che termini! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori soundbar per giocare per ulteriori consigli.

