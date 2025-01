Un router con WiFi 7 a soli 40€? Lo trovi su Aliexpress e non è affatto una fregatura

Negli ultimi anni, la tecnologia dei router WiFi ha fatto passi da gigante, portando con sé prestazioni incredibili a prezzi sempre più competitivi. Un esempio lampante di questa evoluzione è lo Xiaomi BE3600, un router con WiFi 7 che si può acquistare su Aliexpress per soli 40€, un prezzo davvero conveniente considerando le sue caratteristiche. Non si tratta affatto di una fregatura: il router è dotato di una serie di funzionalità che lo rendono ideale per chi cerca connettività veloce e affidabile.

Xiaomi BE3600, chi dovrebbe acquistarlo?

Il vero punto di forza di questo router è sicuramente il supporto al WiFi 7, una tecnologia che consente velocità di connessione fino a 3,6 Gbps su bande duale. Che stiate guardando contenuti 4K/8K, giocando a giochi immersivi in AR/VR o scaricando file pesanti, lo Xiaomi BE3600 è in grado di garantire prestazioni impeccabili. Inoltre, la funzione VPN integrata permette di proteggere la connessione mentre navigate, una caratteristica importante per chi desidera maggiore privacy e sicurezza online.

Un’altra funzione interessante del router è l’integrazione della doppia banda MLO, che consente di connettere un singolo dispositivo contemporaneamente alle bande 2.4G e 5G. Questo sistema è utile in ambienti con molte interferenze, in quanto ottimizza la connettività e migliora la stabilità del segnale. La possibilità di scegliere tra due bande consente di scegliere quella con prestazioni migliori in base alle circostanze, garantendo una connessione sempre affidabile.

Lo Xiaomi BE3600 è equipaggiato con una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps e tre porte WAN/LAN da 1 Gbps, garantendo trasmissioni dati ultraveloci, perfette per le case con più dispositivi connessi simultaneamente. Le quattro antenne esterne e la tecnologia Beamforming massimizzano la copertura e la potenza del segnale in tutta la casa, assicurando connessioni forti e stabili anche nelle stanze più lontane dal router. Alimentato da un chip Qualcomm a 4 core da 1,1 GHz, questo router è in grado di supportare fino a 128 dispositivi online contemporaneamente, facendo di esso una scelta ideale per famiglie numerose o uffici.

