Uno sconto così su Proton VPN non si vedeva da tempo: -70%

Negli ultimi tempi, Proton VPN ci ha abituati a promozioni interessanti, ma l’offerta attuale rappresenta davvero un’occasione imperdibile per chiunque desideri una sicurezza digitale di alto livello. Con uno sconto del 70% sul piano biennale, il noto provider svizzero alza l’asticella, mettendo a disposizione un servizio VPN di qualità premium a un prezzo vantaggiosissimo. Si tratta di una delle promozioni più generose viste finora, pensata per offrire un accesso sicuro e privato a internet a condizioni davvero imbattibili. In un’epoca in cui la protezione dei dati personali è sempre più importante, una soluzione come questa può fare la differenza.

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Approfittando di questa offerta, il costo mensile del servizio scende a soli 2,99€, un prezzo estremamente competitivo considerando le funzioni incluse nel pacchetto. Il risparmio complessivo ammonta a quasi 170€, una cifra considerevole che consente di ottenere due anni di protezione VPN con un esborso minimo. Proton VPN non è solo sinonimo di risparmio: è un servizio noto per l'affidabilità dei suoi server, per la totale assenza di registrazione dei dati utente (no log) e per il rispetto rigoroso della privacy digitale. Un’occasione ideale sia per utenti privati che per professionisti che necessitano di una rete sicura e performante.

Scegliendo il piano scontato, avrete accesso illimitato a centinaia di server distribuiti in tutto il mondo, supporto per più dispositivi contemporaneamente, oltre a tecnologie come il kill switch, il Secure Core e la protezione contro le fughe DNS. Queste caratteristiche rendono Proton VPN una scelta eccellente per chi lavora da remoto, per chi viaggia frequentemente e per chi desidera semplicemente una maggiore tranquillità quando si connette a reti Wi-Fi pubbliche. La velocità di connessione resta elevata anche durante lo streaming o il download.

Insomma, se state valutando l’adozione di una VPN affidabile e completa, questa promozione di Proton VPN rappresenta senza dubbio il momento ideale per fare il passo. Offrendo uno sconto del 70% sul piano di 24 mesi, con un prezzo mensile ridotto e un risparmio di quasi 170€, il provider svizzero propone una soluzione conveniente e adatta a qualsiasi esigenza. Non capita spesso di trovare un servizio di questa qualità a condizioni così favorevoli: approfittarne ora significa garantirsi due anni di navigazione protetta, anonima e senza limiti, al miglior prezzo disponibile.

