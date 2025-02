VPN ed eSIM in un’unica offerta: -61% e 4 mesi extra inclusi

ExpressVPN ha introdotto un'offerta innovativa che combina VPN ed eSIM, un’accoppiata mai vista prima sul mercato. Con uno sconto del 61% e 4 mesi extra gratuiti, gli utenti possono beneficiare di una connessione sicura e senza restrizioni a un prezzo competitivo. Optando per il piano biennale, il costo mensile scende a soli 4,87€ invece di 12,63€, rendendo questa soluzione ancora più conveniente.

ExpressVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Grazie a server distribuiti in 105 paesi, ExpressVPN permette di modificare il proprio indirizzo IP, simulando la connessione da qualsiasi parte del mondo, da Canada a Cambogia. Il protocollo proprietario Lightway garantisce velocità elevate e maggiore affidabilità, rendendo l’esperienza di navigazione fluida. A differenza di molte altre VPN, soprattutto quelle gratuite, ExpressVPN non registra log di attività o connessione, assicurando la massima privacy agli utenti.

Oltre a proteggere la connessione internet, ExpressVPN offre una gamma di funzionalità premium che la rendono più di una semplice VPN. Il servizio include infatti un password manager, un ad blocker e la possibilità di collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Grazie alle app native compatibili con numerosi dispositivi, gli utenti possono usufruire di una protezione avanzata ovunque si trovino.

Per chi volesse testare il servizio senza rischi, ExpressVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se non si è soddisfatti, è possibile richiedere un rimborso completo in modo semplice e veloce. Con questa offerta rivoluzionaria, ExpressVPN ridefinisce il concetto di sicurezza e connettività online, combinando le migliori tecnologie in un’unica soluzione accessibile e all’avanguardia.

