VPN Surfshark: stop ai 4 mesi extra, ma il risparmio resta imbattibile (-86%)

A inizio anno, Surfshark, una delle migliori VPN, offriva ai suoi nuovi clienti ben 4 mesi extra sui propri abbonamenti. Tuttavia, questa promozione è stata recentemente modificata, riducendo il periodo extra a 3 mesi. Nonostante il cambiamento, l'offerta rimane estremamente vantaggiosa grazie all'imponente sconto dell'86%, che rende Surfshark un servizio imbattibile per rapporto qualità-prezzo.

Surfshark VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

I 3 mesi extra attualmente inclusi sono disponibili su tutti i piani, dal più semplice "Surfshark Starter" fino al completo "Surfshark One+". Questa flessibilità consente agli utenti di scegliere il pacchetto più adatto alle loro esigenze, senza perdere l'occasione di sfruttare un'estensione del servizio. Con un prezzo di partenza di soli 2,19€ al mese, Surfshark continua a mantenere la sua posizione come una delle VPN più accessibili sul mercato.

Acquistare ora un abbonamento a Surfshark potrebbe rivelarsi una decisione strategica. La promozione attuale potrebbe subire ulteriori modifiche in futuro, con il rischio che i mesi extra vengano ulteriormente ridotti o rimossi. Questa incertezza rappresenta un incentivo per agire immediatamente, assicurandosi il massimo valore dall’offerta attuale.

Grazie alla sua affidabilità, velocità e ampio ventaglio di funzionalità, Surfshark è una scelta ideale per proteggere la propria privacy online, accedere a contenuti geo-bloccati e navigare in modo sicuro. Con l'86% di sconto e l’aggiunta dei 3 mesi extra, è il momento perfetto per provare uno dei servizi VPN più apprezzati al mondo.

