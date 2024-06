SSD da gaming (anche per PS5 e Series X) in offerta per membri Prime

Se state cercando un SSD esterno che si distingua non solo per il design ma anche per la compatibilità con PS5 e Series X, difficilmente troverete un'offerta migliore oggi del WD Black D30 da 1TB. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di soli 114,11€, questa promozione è però riservata esclusivamente ai membri Amazon Prime.

WD Black D30, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD Black D30 da 1TB è l'aggiunta perfetta per gli appassionati di gaming che cercano di espandere la loro biblioteca di giochi senza limitazioni di spazio. Con la sua capacità di archiviare in teoria fino a 50 giochi, diventa un accessorio indispensabile per chi possiede una console Xbox Series X|S o gioca su PC e desidera ridurre i tempi di caricamento grazie alle sue velocità fino a 900 MB/s.

Inoltre, è ideale per chi ama sfruttare il Xbox Game Pass, visto che include un abbonamento di un mese a Xbox Game Pass Ultimate, permettendo l'accesso immediato a una vasta gamma di giochi. Progettato per integrarsi perfettamente accanto alla console Xbox, sarà apprezzato dai gamer per il suo design oltre che per le prestazioni.

È adatto anche a coloro che spesso trovano fastidiosi i lunghi tempi di caricamento e cercano una soluzione pratica per archiviare i propri file. I giocatori che hanno già una consistente collezione di giochi su disco potranno beneficiare della funzionalità di archiviazione, necessitando però dei dischi originali per la verifica della proprietà. In sintesi, il WD Black D30 da 1TB soddisfa le esigenze di velocità, capacità e stile di coloro che giocano spesso su Xbox, PS5 e PC.

