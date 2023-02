La festa di San Valentino è arrivata e siete ancora alla ricerca del regalo ideale? La vostra persona amata ha il cuore romantico? Andiamo a scegliere insieme il vostro regalo perfetto in forma di mattoncini LEGO!

Linea Botanical, perfetta per i più romantici

LEGO Icons (Botanical) #10313 Bouquet fiori selvatici | € 59,99 su lego.com

Il nuovo set LEGO Botanical è composto da 8 specie diverse di fiori selvatici e da una serie di ben 16 con steli regolabili. Le specie scelte per far parte del nuovo bouquet sono: Fiordalisi, Lavanda (già presente nel primo bouquet della serie LEGO Botanical), Papaveri del Galles, Prezzemolo, Felci, Gerbere, Speronelle, Lupinelle. Una volta assemblati i 939 pezzi che compongono il set, il modello risultante sarà una pianta nella pianta: come tutti i set LEGO Botanical infatti, anche questo set set include numerosi elementi realizzati con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero da coltivazioni sostenibili e certificate. I fiori inclusi in questo set sono ovviamente combinabili con quelli che possiamo trovare nel Bouquet di fiori (LEGO Icons #10280) dell’esordio della linea. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Icons (Botanical) #10314 Centrotavola di fiori secchi | € 49,99 su lego.com

L’altro nuovo set LEGO Botanical 2023 riproduce il tipico centrotavola a tema e colori autunnali ed è composto dalla versione costruibile di una gerbera e di una rosa che spiccano in primo piano, circondati dalla riproduzione in mattoncini di fiori e piante in versione essicata. Una volta completato, il modello potrà essere utilizzato come centrotavola, essere appeso a parete oppure essere combinato con altre copie del set per creare una composizione floreale più grande. Il modello è suddiviso in parti diverse in modo da consentire a 2 persone di costruirlo contemporaneamente (ciascuna delle quali ha il proprio libretto di istruzioni per la costruzione). Una volta assemblati i 812 pezzi che compongono il set, il modello risultante sarà una pianta nella pianta: come tutti i set LEGO Botanical infatti, anche questo set set include numerosi elementi realizzati con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero da coltivazioni sostenibili e certificate. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Icons (Botanical) #10280 Bouquet di Fiori | € 49,99 su lego.com

Per coloro che a San Valentino hanno l’abitudine a scegliere omaggi floreali, il set è senza dubbio la scelta giusta per i più romantici: una bellissima composizione floreale estremamente realistica di 756 pezzi. Una combinazione di bocche di leone, rose, papaveri, asterie, margherite e diverse erbe che come il vostro amore, non rischierà mai di appassire!

Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Icons (Botanical) #10281 Albero Bonsai | € 49,99 su lego.com

Sempre della stessa linea, uno dei simboli del Giappone, che si presenta in un vaso rettangolare poggiato su un tavolino di mattoncini. Il bonsai si potrà realizzare in due versioni: estiva, con foglie verdi, oppure primaverile, con la classica cromia bianca e rosa dei ciliegi in fioritura. Composto da 878 pezzi, è personalizzabile anche una volta terminato e non bisognerà mai ricordarsi di annaffiarlo. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Icons (Botanical) #10289 Uccello del paradiso | € 99,99 su lego.com

Per chi sogna un amore che continui a crescere, non esiste regalo migliore di questo set, che riproduce una delle piante più accattivanti al mondo, in grado di crescere fino a due metri. Con i suoi 1.173 pezzi , il set Uccello del paradiso è una costruzione floreale elegante da poter esporre. Quale miglior modo per augurarsi un amore che non smetta mai di sbocciare?

Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Icons (Botanical) #10311 Orchidea | € 49,99 su lego.com

Il nuovo set LEGO Botanical, perfetto per qualsiasi spazio e qualunque design, ricrea le bellissime fioriture di un’orchidea, fiore che da sempre è sinonimo di eleganza e che nella realtà richiede molta cura, tanto da renderlo uno degli omaggi floreali più graditi dal gentil sesso. La riproduzione in mattoncini della pianta di orchidea include sei corolle grandi e due invece appena sbocciate. Esattamente come nel caso del precedente set LEGO Icons #10289 “Uccello del Paradiso” (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), la pianta è completa di vaso costruibile, progettato e realizzato non solo per essere esso stesso un oggetto di design da poter esporre in casa o in ufficio, ma anche e soprattutto per fare in modo che la disposizione degli steli e dei fiori sugli steli stessi possa essere decisa da ciascun costruttore. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Icons (Botanical) #10309 Piante grasse | € 49,99 su lego.com

Il set Piante grasse (Succulente), è in egual misura un oggetto di design e una vera e propria replica dei tipici vasetti di piccole piantine grasse che tutti noi prima o poi abbiamo avuto sulla scrivania di casa o in ufficio. La particolarità del set LEGO Icons #10309 Piante Grasse è che include gli elementi LEGO per costruire ben 9 diverse piante grasse, tutte riproduzioni di vere piante grasse e ciascuno inserita nel proprio, piccolo vaso costruibile. Non è tutto però: come nel caso del precedente set LEGO Icons #10281 “Albero Bonsai” (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), sarà possibile disporre le piante le une rispetto alle altre come più ci piacerà, semplicemente unendo fra loro i singoli vasi del nuovo set LEGO Botanical grazie ad alcuni elementi LEGO Technic opportunamente aggiunti al set. Una volta assemblati i 771 pezzi che compongono il set, il modello risultante dall’unione dei 9 vasetti avrà dimensioni pari a 13 cm di lunghezza, 17 cm di altezza e 17 cm di larghezza. E ancora: le istruzioni per costruire le 9 piantine sono state divise in tre, distinti manuali di istruzioni, in modo che amici e familiari possano scegliere quale pianta costruire e realizzarla insieme per una esperienza di costruzione condivisa.

Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO #40460 “Rose” | € 12,99 su lego.com

Questo set facile da assemblare contiene i 120 pezzi necessari per costruire 2 rose (fiori) rosse, complete di foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con il set #40461 Tulipani si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO #40461 “Tulipani” | € 9,99 su lego.com

Il set facile, davvero molto facile da costruire, include i 111 pezzi con i quali si possono realizzare 3 fiori: uno bianco, uno viola e uno giallo. Tutti e tre i fiori sono completi di foglie di un bel verde brillante, a simboleggiare la nuova vita primaverile. Grazie agli steli regolabili in lunghezza, possono essere esposti nella maggior parte dei vasi. Il set può anche essere combinato con il set LEGO #40460 Rose e con il set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO #40524 Girasoli | € 12,99 su lego.com

Questo set facile da assemblare contiene i 191 pezzi necessari per costruire 2 girasoli (fiori), completi di foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con i set LEGO #40460 Rose e LEGO #40461 Tulipani, si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 “Bouquet di fiori” della linea LEGO Botanical. La costruzione, inevitabilmente ripetitiva (il fiore del girasole ha tantissimi petali) è resa molto particolare dall’utilizzo dell’elemento che normalmente costituisce la parte terminale della pagaia per le Minifigure, la quale riproduce perfettamente il particolare aspetto dei petali del fiore di girasole. Una felicissima intuizione del Designer senza ombra di dubbio.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO #40646 Narcisi | € 12,99 su lego.com

Questo set facile da assemblare contiene i 216 pezzi necessari per costruire 4 Narcisi, 2 fiori gialli e i 2 fiori bianchi. Le foglie posizionabili consentono di personalizzare facilmente i fiori in mattoncini. I Narcisi possono essere combinati con altri set di fiori LEGO, come le Rose (#40460), i Tulipani (40461) o i Girasoli (40524). Tutti questi set si possono ovviamente aggiungere ai bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori e LEGO Icons #10313 Bouquet fiori selvatici della linea LEGO Botanical.

» Clicca qui per vedere il set