Le offerte di primavera Amazon stanno per terminare e, complice anche la durata di soli tre giorni, siamo sicuri che molti si saranno persi una buona quantità di offerte. Tuttavia, se avete seguito i nostri aggiornamenti saprete quali sono state le migliori offerte e non è detto che non ci possano essere degli ottimi affari dell’ultimo minuto. Con questo articolo vogliamo quindi fare una sorta di mini riassunto, raccogliendo 7 prodotti che proprio non dovreste lasciarvi scappare.

Abbiamo già realizzato qualcosa di simile con il nostro articolo dedicato a 7 imperdibili offerte a meno di 20€, ma in questo caso non metteremo limiti di budget, pertanto aspettatevi prodotti di ogni fascia di prezzo. Essendo un riepilogo veloce, non ci siamo concentrati su una singola categoria, assicurandoci invece che possiate trovare una delle migliori proposte di Amazon su diverse categorie merceologiche.

Nonostante la maggior parte, se non tutti, gli articoli che andremo a riportare in calce costino oltre 30 euro, rimane il consiglio, qualora non l’abbiate ancora fatto, di attivare un piano Amazon Prime, in modo da non pagare le spese di spedizione e accedere a numerosi benefici, che abbiamo elencato nel nostro articolo dedicato. Ciò detto, vi auguriamo un buono shopping in queste ultime ore di risparmio!

Echo Dot

. Come saprete, durante questi eventi speciali, è praticamente impossibile che i dispositivi Amazon non vadano in sconto. Tra i più convenienti, e anche qui non è una novità, vi sono gli Echo Dot, in particolare quelli di 5° generazione sprovvisti di display. La colorazione Antracite gode di uno sconto del 46%, che vi permetterà di acquistarla a soli 34,99€ anziché 64,99€. Un’ottima occasione per passare al nuovo modello qualora abbiate quello più vecchio, godendo così di una qualità audio migliore, con voci più nitide e bassi più controllati.

Rowenta DX1635 Effective

Proposto a uno dei prezzi più convenienti di sempre, non ci sono dubbi in merito al fatto che il Rowenta DX1635 Effective rientri tra i prodotti imperdibili di questi giorni. Parliamo di uno dei migliori ferri da stiro del momento, con un costo originale di 68,90€, ma che grazie alle offerte di primavera potete acquistare a soli 29,99€. Si tratta di un modello sprovvisto di caldaia a vapore, pertanto abbastanza compatto e ideale per coloro che stirano saltuariamente, ma che vogliono farlo impugnando un prodotto di qualità, capace di far ottenere ottimi risultati.

LG F2WV3S7S6E

Le offerte di primavera sono un’ottima occasione per acquistare un grande elettrodomestico, anche perché parliamo di un settore in cui gli sconti sono solitamente abbastanza importanti. Con questa iniziativa di Amazon il tutto diventa ancora più conveniente e lo dimostra la lavatrice LG F2WV3S7S6E da 7kg, che passa da 599,00€ a soli 359,00€. Se non fosse una delle migliori lavatrici, ovviamente non l’avremmo consigliata, pertanto se avete bisogno di un modello adatto per una famiglia non troppo numerosa, questa proposta di LG andrà benissimo. Tra i suoi punti di forza citiamo l’intelligenza artificiale, che imposta automaticamente le regolazioni ottimali in base al carico, e la funzione vapore igienizzante, per ottenere un bucato pressoché perfetto.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop

I PC desktop pre-assemblati, soprattutto se da gaming, non vengono apprezzati dagli appassionati del settore, a causa del loro pessimo rapporto qualità-prezzo. Nelle offerte di primavera by Amazon spicca però una soluzione molto interessante che, per meno di 1.000 euro, vi permetterà di acquistare un PC da gaming di tutto rispetto, con tanto di mouse e tastiera integrate. Parliamo di Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop, le cui specifiche principali vedono la presenza di un Ryzen 5 5600G e di una GeForce RTX 3060. Vi rimandiamo alla pagina del prodotto per scoprire tutte le altre caratteristiche.

Panasonic TX-55LZ800E

Se volete portare il cinema in casa, sotto forma di una smart TV dal pannello all’avanguardia e che ha ricevuto tutte le accortezze da parte del produttore affinché possiate godere dei vantaggi del pannello OLED fin dalla prima accensione, allora vi consigliamo di non perdervi la Panasonic TX-55LZ800E da 55″. Scontata del 33%, potrete acquistarla a 1.199,00€ invece di 1.799,99€. Si tratta di un prezzo molto vantaggioso, in quanto come qualità d’immagine siamo ai livelli delle migliori smart TV del momento. I modelli Panasonic, soprattutto quelli di fascia alta, si fanno poi apprezzare per le loro modalità professionali pre-impostate che, se attivate, consentono al pannello di regolarsi in modo che i colori siano perfettamente calibrati, tenendo conto sia di un eventuale stanza buia che illuminata. Insomma, una smart TV per veri cinefili.

SanDisk 512 GB Extreme PRO

Il suo prezzo non è mai stato così vantaggioso! Parliamo della SanDisk Extreme PRO da 512GB, una microSDXC munita di adattatore SD e RescuePRO Deluxe, ossia un software che vi permetterà di recuperare istantaneamente eventuali dati persi. Ovviamente è adatta per smartphone, macchine fotografiche e action cam, con le quali potrete registrare video fluidi anche in 4K, visto che la velocità di scrittura del modello Extreme Pro arriva a 140 MB/s. L’adattatore SD, che ricordiamo essere incluso in confezione, vi permetterà di trasferire i dati più facilmente sul PC, i quali di solito non hanno un supporto per il formato microSDXC. Il prezzo? Soltanto 71,39€ invece di 194,73€.

Alpina ATR 20 Li

Si chiamano offerte di primavera, pertanto come potevano non esserci fantastiche occasioni relative ai prodotti da giardinaggio? Questo tagliabordi, noto anche come decespugliatore, è tra i più scontati in assoluto e, come se non bastasse, si tratta di un modello di ottima fattura, alimentato a batteria. Pesa poco più di 2kg e vanta una lama di taglio di 25 cm, ideale quindi per giardini di piccole e medie dimensioni. Uno strumento essenziale per le tipiche pulizie di primavera, come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento relativo a come preparare il proprio giardino per la primavera. Lo sconto è del 54% e il bello è che potete risparmiare un ulteriore 10%, selezionando la casella relativa al risparmio extra, situata sotto al prezzo sulla pagina del prodotto.

