Con schermo pOLED e questa fotocamera dovrebbe costare il DOPPIO, che AFFARE questo smartphone!

Siete alla ricerca di uno smartphone che unisca prestazioni fotografiche eccezionali, design raffinato e tecnologia all'avanguardia? Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il Motorola edge 50 neo è ora disponibile a soli 331,50€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 429,00€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera un dispositivo che si distingua dalla massa senza svuotare il portafoglio, seppur sia necessario un abbonamento ad Amazon Prime. Nessun problema: potete sfruttare subito la prova gratuita di 30 giorni per assicurarvi di fruire di questa e di tutte le altre offerte presenti!

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Motorola edge 50 neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola edge 50 neo uno dei migliori smartphone per gli appassionati di fotografia mobile e per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità delle immagini. Dotato di una fotocamera Sony LYTIA™ 700C da 50+13+10MP e di una fotocamera selfie da 32MP, questo smartphone vi permetterà di catturare ogni momento con una nitidezza e una ricchezza di dettagli sorprendenti. Il display pOLED da 6,36" con refresh rate di 120Hz offre un'esperienza visiva coinvolgente, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e gaming, assieme al SoC MediaTek MTK 24M.

La versatilità è un altro punto di forza del Motorola edge 50 neo. La certificazione IP68 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo adatto a ogni situazione. La ricarica TurboPower da 68W assicura un'autonomia prolungata con pochi minuti di ricarica, perfetta per chi è sempre in movimento. Con 256GB di memoria interna, avrete spazio più che sufficiente per app, foto e video, mentre la promessa di aggiornamenti software per cinque anni vi garantirà un dispositivo sempre al passo con i tempi.

Il design del Motorola edge 50 neo merita una menzione speciale. Sottile, leggero e realizzato con materiali premium, questo smartphone si distingue per la sua eleganza senza rinunciare al comfort. I bordi curvi e la finitura in colorazione PANTONE Grisaille conferiscono al dispositivo un aspetto sofisticato, che non passerà inosservato.

Attualmente in offerta a 331,50€, il Motorola edge 50 neo rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca uno smartphone che coniughi qualità fotografica, prestazioni elevate e design ricercato. La combinazione di caratteristiche avanzate come la fotocamera di alta qualità e la ricarica rapida, unite a un prezzo competitivo, rendono questo dispositivo una scelta eccellente per chi desidera un'esperienza mobile di livello superiore senza spendere una fortuna.

Vedi offerta su Amazon