Se siete alla ricerca di auricolari wireless di ultima generazione, oggi potete approfittare di un'interessante offerta su Amazon. Gli Apple AirPods 4 sono disponibili a soli 168,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 199€. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per portarsi a casa uno dei prodotti audio più avanzati firmati Apple. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli AirPods 4 si distinguono per un design completamente rinnovato, progettato per offrire un comfort superiore e una maggiore stabilità anche durante i movimenti più intensi. Lo stelo più corto permette un controllo più intuitivo di musica e chiamate, semplicemente con un tocco. All'interno, il potente chip H2 lavora in sinergia con le nuove tecnologie audio per regalarvi un'esperienza d'ascolto immersiva e intelligente.

Tra le caratteristiche più apprezzate spicca la cancellazione attiva del rumore, che elimina i suoni esterni per farvi godere al meglio musica, podcast e contenuti video. Non manca la modalità Trasparenza, ideale per restare consapevoli dell'ambiente circostante, e l'innovativo audio adattivo, che bilancia automaticamente le due modalità in base al contesto. La funzione rilevamento conversazione riduce il volume quando iniziate a parlare, permettendovi di interagire senza dover togliere gli auricolari.

Anche le chiamate risultano più nitide grazie all'isolamento vocale, che separa la vostra voce dai rumori di fondo con grande efficacia. Il supporto per Siri e i nuovi controlli tramite movimento della testa rendono l'esperienza d'uso ancora più intuitiva. A completare il tutto, troviamo il supporto all'audio spaziale personalizzato, che con il tracciamento della posizione della testa offre un suono avvolgente e dinamico, perfetto per film, musica e videogiochi.

Gli AirPods 4 includono una custodia di ricarica USB-C, compatibile anche con la ricarica wireless Qi e il cavo dell'Apple Watch. Compatta e riprogettata, garantisce una ricarica veloce e sempre pronta all'uso. A questo prezzo scontato, gli Apple AirPods 4 rappresentano una delle migliori occasioni attualmente disponibili per chi cerca prestazioni audio di alto livello, comodità e integrazione totale nell'ecosistema Apple. Approfittatene subito.