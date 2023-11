È ufficialmente iniziato il Black Friday che nel corso delle prossime settimane vi permetterà di approfittare di un catalogo vastissimo di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna stampa dedicata ci stiamo impegnando a segnalarvi minuto per minuto quelle che sono le migliori promozioni disponibili, mentre in questo articolo ci concentreremo sui prodotti targati Apple.

Di seguito, infatti, troverete una lista con prodotti provenienti da Amazon ed eBay, i due marketplace che al momento propongono le migliori promozioni sul mercato. A prescindere che siate alla ricerca di un paio di AirPods o che desideriate acquistare l'incredibile MacBook Air con chip M2, grazie al Black Friday (o, nel caso di eBay, della Cyber Week) avrete modo di risparmiare anche centinaia di euro.

Le migliori offerte Apple del Black Friday 2023

Apple AirPods Pro 2a Gen | 239,00€ (-4%)

Gli AirPods Pro 2 incarnano l'equilibrio ideale tra comfort e qualità del suono: grazie al nuovo chip H2 di Apple, progettato per offrire acuti cristallini e bassi ricchi e profondi, ogni nota risuonerà in modo vivido. L'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, invece, creerà un'esperienza sonora avvolgente e adattata alle tue orecchie, immergendoti completamente nella tua musica preferita. Inoltre, la cancellazione del rumore è potenziata, risultando fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. Oltre alle prestazioni sonore eccellenti, il chip H2 contribuisce a migliorare l'autonomia degli auricolari, che può estendersi fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Apple Watch Ultra | 759,00€ (-5%)

Se siete alla ricerca di uno smartwatch top di gamma vi consigliamo l'Apple Watch Ultra, progettato appositamente per sportivi, atleti ed escursionisti: il suo corpo robusto è in grado di resistere a condizioni atmosferiche estreme e può essere immerso fino a 100 metri di profondità, superando la maggior parte della concorrenza. La batteria offre prestazioni impressionanti, garantendo fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, anche con l'uso intensivo dei sensori integrati. Tra questi, c'è un fondamentale GPS, con una funzione chiamata "torna sui tuoi passi" che può aiutarti a ritrovare la strada in caso di smarrimento durante un'escursioni. Inoltre, l'Apple Watch Ultra si distingue per la scelta eccezionale dei materiali, con un corpo in titanio aerospaziale dalla forma quadrata e bordi fortemente arrotondati, in linea con il classico design degli orologi Apple. Questo materiale è estremamente resistente, antigraffio e antiurto, rendendolo adatto anche per situazioni sportive estreme.

Apple Magic Keyboard | 79,00€ (-25%)

Se sei alla ricerca di un dispositivo che possa facilitarti la scrittura su Mac, iPad o iPhone, la Magic Keyboard è sicuramente la soluzione perfetta, offrendo una risposta rapida e precisa a ogni tocco e un'esperienza di digitazione estremamente fluida. La sua batteria integrata può durare fino a un mese, riducendo il fastidio di doverla ricaricare frequentemente rendendola ideale soprattutto per coloro che lavorano o studiano a lungo sul proprio dispositivo Apple. Inoltre, la connessione wireless via Bluetooth permette di collegarti facilmente e rapidamente al tuo Mac, iPad o iPhone, mentre viene fornita con un cavo intrecciato USB-C a Lightning, che facilita la ricarica tramite la porta USB-C del dispositivo di tua scelta.

Apple MacBook Air M2 | 1.049,90€

Il MacBook Air M2 è un notebook estremamente versatile, ideale per studenti o professionisti in movimento alla ricerca di un nuovo dispositivo da utilizzare tutti i giorni. La sua eccezionale autonomia consente di lavorare ovunque, mentre le prestazioni di alto livello e l'usabilità intuitiva lo rendono adatto anche a chi non è esperto in informatica. Grazie al processore M2, il MacBook Air gestisce facilmente compiti impegnativi come il montaggio video e l'uso di software grafici e gestionali, rendendolo un compagno ideale per i creativi. Infine, lo stupendo display Retina consente di apprezzare i progetti creativi e offre un'esperienza visiva eccellente durante la riproduzione di contenuti multimediali nel tempo libero.

Apple iPad 9a gen | 319,90€ (-20%)

Chiudiamo con l'Apple iPad di 9ª generazione, il quale rappresenta la scelta perfetta per coloro che cercano un equilibrio tra funzionalità, stile e versatilità. Ideale per studenti e professionisti, offre un mix di portabilità e potenza, con ampio spazio di archiviazione per documenti, progetti e applicazioni. Con un'autonomia fino a 10 ore, è ottimo per viaggi prolungati o lunghe giornate lavorative, mentre grazie al chip A13 Bionic con Neural Engine si presta bene anche a gaming, editing di foto e video. Inoltre, design elegante in argento, il display Retina da 10,2" con True Tone, la fotocamera posteriore da 8MP e quella frontale da 12MP, insieme ai 64GB di memoria interna e Touch ID fanno di questo iPad uno dei migliori tablet sul mercato.

