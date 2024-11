Tablet Honor protagonisti della settimana! Forti sconti con il Black Friday

Il Black Friday 2024 di Honor è già in pieno svolgimento con sconti imperdibili, e come abbiamo anticipato nel nostro articolo principale, le offerte del marchio si sviluppano a tappe. La settimana scorsa è stata dedicata a Honor 200, mentre ora è il turno della serie Honor Pad, con promozioni eccezionali su tutta la gamma di tablet. Fino al 20 novembre, potrete approfittare di sconti straordinari sui dispositivi della linea Pad, pensata per offrire prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Se siete alla ricerca di un tablet potente e conveniente, questa è l'occasione perfetta per fare un acquisto che vi lascerà sorpresi.

Vedi offerte su Honor

Honor Pad Week, perché approfittarne?

Tra i dispositivi in promozione troviamo l’Honor Magic Pad 2, disponibile fino al 20 novembre al prezzo di 479,90€ invece di 599,90€. Questo tablet rappresenta un perfetto equilibrio tra design elegante e prestazioni elevate, ideale per chi cerca un modello versatile per lavoro e intrattenimento. Con il Magic Pad 2, Honor offre una qualità che non teme confronti, rendendolo allettante per chi non vuole scendere a compromessi.

Un’altra offerta da non lasciarsi sfuggire è quella sull'Honor Pad X8a. Questo modello è ora disponibile al prezzo di 149,90€ invece di 169,90€. Il Pad X8a si distingue per la sua compattezza e facilità d'uso, rendendolo ideale per chi cerca un tablet affidabile senza rinunciare alla qualità. Che si tratti di navigare su internet, guardare film o leggere libri digitali, questo modello offre un’esperienza utente eccezionale a un prezzo imbattibile.

Infine, l'Honor Pad 9, un altro modello della serie, è in offerta a 229,90€ invece di 349,90€. Con un risparmio di oltre 100€, il Pad 9 offre una risoluzione eccellente e una batteria duratura, perfetto per chi cerca un tablet economico ma ricco di funzionalità. Vi ricordiamo che le offerte Black Friday di Honor sono valide fino al 20 novembre, quindi non perdete questa occasione per portarvi a casa un tablet moderno a un prezzo vantaggioso.

