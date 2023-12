Assassin's Creed Valhalla, l'edizione PS5 costa solo 19€!

Se siete alla ricerca di un ottimo regalo "last minute" da fare ad un appassionato di gaming o a chi, magari, ha da poco ricevuto una PS5, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, giacché lo store sta scontando a soli 19,99€, l'ottimo Assassin's Creed Valhalla! Un titolo davvero eccezionale, uscito ormai da qualche annetto, ma arricchito nel tempo da una serie enorme di contenuti, gratuiti e non e che, per questo, merita sicuramente di essere acquistato!

Assassin's Creed Valhalla, chi dovrebbe acquistarlo?

Immenso, ricchissimo di attività, e forte di una protagonista carismatica (ma è possibile giocarlo anche con un alter ego maschile ugualmente valido), Assassin's Creed Valhalla è un titolo davvero imperdibile, sia per gli amanti della serie, sia per chi è semplicemente alla ricerca di un ottimo adventure game, con una spruzzata ruolistica che non guasta, e carico di missioni principali e secondarie.

Parliamo, in effetti, di uno dei più vasti capitoli della serie, la cui sola missione principale vi impiegherà decine di ore per essere completata, e forte anche di un'ambientazione davvero sorprendente, complice anche il fascino della lore norrena in cui vi ritroverete immersi, poiché Eivor, la protagonista, è una vichinga del IX Secolo, in cerca di fortuna nell'Inghilterra del tempo.

Sviluppato sullo scheletro da RPG open world inaugurato da Assassin's Creed Origins, Valhalla è un capitolo davvero denso che, per altro, nel tempo è sttao persino ampliato da Ubisoft, grazie ad una serie di contenuti aggiuntivi davvero ben fatti, l'ultimo dei quali (a pagamento), chiamato "L'Alba del Ragnarok" (qui la nostra recensione), è persino strutturato in forma di piacevole roguelite!