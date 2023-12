DualSense Edge: il miglior pad per PS5 in sconto del 10%

Se siete in cerca di un bel regalo da fare ad un giocatore PlayStation, e non vi va di puntare ai classici videogame, allora vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare questa offerta, perché su Amazon è in sconto del 10% lo spettacolare controller DualSense Edge, ovvero quello che, senza alcun dubbio, è il controller definitivo per PlayStation 5, capace di sublimare l'esperienza di gioco a livelli professionali. La buona notizia? Oggi potrete acquistare questo spettacolare pad con un piccolo sconto del 10%, che certamente renderà l'acquisto più digeribile, considerando che si parla di 215,00€.

DualSense Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

DualSense Edge è un controller di alta qualità che, pur mantenendo intatto il disegno del controller "base" di PS5, vanta una qualità costruttiva decisamente migliore, un'ottima solidità, ed anche una serie di attenzioni tecniche che servono a personalizzare al massimo la comodità e l'esperienza di gioco. In questo senso, si tratta di un prodotto per veri appassionati, se non proprio per player professionisti, che desiderano confezionarsi un'esperienza di gioco su misura.

Dotato di funzionalità avanzate come coperture delle levette sostituibili, tasti posteriori mappabili e moduli levette sostituibili, il DualSense Edge è la scelta perfetta per coloro che cercano un livello di personalizzazione senza precedenti per quanto riguarda l'esperienza PlayStation, offrendo un vantaggio competitivo concreto che, ad oggi, non era possibile tramite prodotti ufficiali PlayStation.

Ovviamente, al netto di questo, DualSense Edge integra tutte le funzionalità avanzate del DualSense standard, inclusi i grilletti adattivi e il feedback aptico, offrendo un'esperienza di gioco davvero completa per qualsiasi giocatore PlayStation!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare subito dell'offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto, con il consiglio di farlo prima che lo shopping natalizio prosciughi del tutto le scorte, certamente estese, ma comunque limitate.

