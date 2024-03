Prezzo BOMBA su F1 23 per PS5! (-59%)

Amanti dei giochi di guida, non fatevi sfuggire quest'incredibile offerta Amazon su F1 23 per PS5, disponibile a soli 32,99€, grazie a uno sconto del 59% sul prezzo originale di 79,99€! Un vero e proprio affare da non farsi sfuggire, specialmente se siete appassionati della saga e non vedete l'ora di sfrecciare sulla vostra monoposto.

F1 23 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta Amazon su F1 23 è perfetta per gli amanti del titolo sviluppato da EA Sports che non vedono l'ora di guidare auto sui circuiti più famosi del mondo, impersonando i piloti più famosi, o vivendo la propria avventura personale nella modalità carriera.

Divertitevi al massimo collegando alla vostra PS5 un volante, per controlli ancor più fluidi e realistici, garantiti anche da tutti i miglioramenti introdotti nell'ultimo capitolo della saga. I molti aggiornamenti e la modalità di gioco F1 World offrono nel complesso un'esperienza divertente e soddisfacente, capace di soddisfare anche i piloti più esigenti.

Se amate i giochi di guida capaci di catapultarvi nell'universo della Formula 1, non fatevi scappare F1 23 per PS5 al prezzo scontato di 32,99€, grazie a uno sconto del 59% sul prezzo di listino di 79,99€. Il divertimento è assicurato!

Vedi offerta su Amazon