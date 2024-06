Giochi Metroid scontati fino al 33% in attesa di Metroid Prime 4 Beyond

Gli appassionati di Nintendo sicuramente gioiranno per la recente conferma di Metroid Prime 4: Beyond nel 2025. In attesa del suo debutto su Switch, perché non esplorare alcuni dei titoli Metroid che hanno segnato la storia dei videogiochi? Con le attuali offerte sul Nintendo Store, valide fino al 30 giugno, è anche vantaggioso economicamente accedere a questi titoli, con sconti fino al 33%, tra cui Metroid Dread e Metroid Prime Remastered.

Vedi offerte su Nintendo Store

Giochi Metroid, chi dovrebbe acquistarli?

Metroid è da sempre celebre per la sua combinazione unica di esplorazione, azione e avventura. Questa serie ha catturato l'immaginazione dei giocatori per decenni, offrendo esperienze di gioco che spaziano dall'epico all'intimo. Metroid Dread, uno dei titoli più recenti della serie, è ora disponibile a soli 39,99€ invece di 59,99€, rappresentando un'opportunità imperdibile per chi desidera immergersi in un'avventura avvincente, ricca di sfide e scoperte.

Un'altra gemma da non perdere è Metroid Prime Remastered, ora disponibile a soli 27,99€ invece di 39,99€. Questo remake del classico Metroid Prime offre non solo una grafica aggiornata e miglioramenti al gameplay, ma anche l'emozione di rivivere uno dei capitoli più amati della serie, completamente rimasterizzato per la Nintendo Switch. Per i fan storici e i nuovi giocatori, è un'opportunità perfetta per esplorare o riscoprire un capolavoro videoludico.

Ricapitolando, se siete appassionati di Nintendo o semplicemente desiderate aggiungere alcuni dei migliori titoli di avventura alla vostra collezione, le offerte attuali sul Nintendo Store per i giochi Metroid sono un invito a non lasciarsi sfuggire. Con sconti importanti e l'opportunità di vivere avventure indimenticabili, non c'è momento migliore per tuffarsi nel mondo di Metroid e scoprire perché questa serie continua a essere amata da milioni di giocatori in tutto il mondo.

Vedi offerte su Nintendo Store