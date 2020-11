I giochi più sottovalutati di questa generazione

E anche questa generazione, dopo anni di emozioni e di titoli capaci di segnare in maniera indelebile la storia dei videogiochi, si sta avviando verso la conclusione. Manca infatti sempre meno all’arrivo delle nuove console che, senza ombra di dubbio, saranno ugualmente in grado di lasciare un segno in un’industria caratterizzata da una crescita costante e che non accenna a fermarsi.

Tanti sono i titoli che meritano di essere ricordati e, anche soltanto stendendo una lista generica, è immediatamente possibile notare anche un’enorme varietà tra i diversi prodotti. Da Breath of the Wild a Death Stranding, passando per Forza Motorsport e il recentissimo The Last of Us Part II, c’è stato davvero spazio per tutti: questa generazione, insomma, può essere tranquillamente ricordata come una delle più complete a cui abbiamo mai assistito.

Ai capolavori appena citati se ne affiancano come detto tantissimi altri, tutti destinati a rimanere nella memoria dei video giocatori probabilmente per sempre. Allo stesso tempo non sono però mancati titoli che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a centrare completamente l’obiettivo in questa direzione. Stiamo parlando di tutti quei “quasi capolavori”, di quei prodotti che forse avrebbero meritato più attenzione di quella che hanno ricevuto: noi di Game Division oggi vogliamo raccontarvi, insomma, di alcuni dei giochi più sottovalutati di questa generazione.

I giochi più sottovalutati, dal 2013 ad oggi

Quella che segue non è una classifica ma una lista, che non presenta alcun ordine particolare, ideata con l’obiettivo di ricordare quelli che sono i giochi più sottovalutati della generazione che si sta per concludere. Il lasso di tempo considerato va a comprendere i titoli usciti dal 2013, e quindi dall’approdo sul mercato di Xbox One e PlayStation 4, ad oggi: i sette anni, insomma, che hanno rappresentato in sostanza uno dei periodi più importanti della storia di questo settore.

Si è infatti trattato di una generazione nata e sviluppatasi nel pieno della rivoluzione digitale, in un periodo dunque dove social media e piattaforme analoghe hanno favorito un ricircolo della comunicazione tale da bombardare l’utenza da molteplici direzioni. Mai prima di allora infatti si era assistito a qualcosa del genere: al racconto così pronunciato, in termini di qualità e quantità, del videogioco all’interno del panorama dei media. Ciò nonostante è evidente come, in un contesto di questo tipo, si vadano inevitabilmente a passare in rassegna migliaia e migliaia di informazioni, e di conseguenza si rischi di perderne di vista molte che meriterebbero invece più rilievo. Andiamo a vedere insieme qualche esempio in proposito, iniziando tornando indietro di appena tre anni…

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Il primo esempio che vi vogliamo portare è rappresentato da Hellblade: Senua’s Sacrifice, singolare hack and slash targato Ninja Theory uscito nel 2017. Il gioco è stato sì riconosciuto da pubblico e critica come una vera e propria perla, capace di evocare emozioni in maniera cruda e diretta nel cuore dei videogiocatori, ma avrebbe forse meritato più attenzione. Fattori come la durata esigua e una campagna pubblicitaria forse non troppo impattante, hanno fatto sì che l’avventura di Senua finisse rapidamente accantonata, lontana dall’attenzione del grande pubblico.

Certo, coloro che hanno avuto modo di giocarci sono concordi sull’incredibile qualità del prodotto: Hellblade è infatti qualcosa di mai visto prima, che va a coinvolgere l’utente nella sua dimensione più profonda. Hellblade lavora sulla psiche, rappresentando in maniera incredibilmente accurata una condizione estrema sulla quale troppo spesso si tende a sorvolare. La percezione è comunque che il titolo avrebbe potuto raggiungere un pubblico molto più ampio, per venire annoverato in maniera definitiva tra i capolavori indiscussi di questa generazione. Vedremo se il sequel, annunciato a sorpresa come esclusiva Xbox, riuscirà ad ottenere una sorte migliore.