Giochi scontati fino al 97% con i saldi Halloween di CDKeys!

Il vostro catalogo di titoli a cui giocare inizia a scarseggiare e siete, dunque, alla ricerca di qualcosa di nuovo da aggiungere alla vostra libreria? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte di Halloween lanciate da CDkeys, che vi permetteranno di risparmiare fino al 97% su tantissimi titoli (e no, non solo horror)!

Dai gestionali agli action, passando per racing game, picchiaduro e molto altro, il catalogo di giochi in sconto è davvero ampio, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro a prescindere dalla vostra piattaforma di gioco. Le offerte, infatti, non riguardano solo PC, ma anche Xbox e Nintendo Switch, per cui ce n'è davvero per tutti i gusti.

Saldi CDKeys, perché approfittarne?

CDKeys è uno degli store rivenditori di codici più affidabili e conosciuti, per cui avrete la certezza di star acquistando dei titoli legittimi e al contempo risparmiare notevolmente rispetto al loro prezzo di listino. Inoltre, trattandosi di key riscattabili direttamente negli store della vostra piattaforma, se siete in possesso di una Xbox rappresentano l'opzione perfetta a prescindere che utilizziate la Series X o la Series S, giacché vi basterà inserire nello store il codice che vi arriverà direttamente via e-mail dopo aver effettuato l'acquisto.

Se, visto il periodo in cui ci troviamo, avete effettivamente voglia di immergervi in un'avventura horror, tra le offerte sono presenti svariati titoli per PC che potrebbero farvi gola, come Dying Light, disponibile nella versione Platinum ad appena 5,69€ invece di 80,49€, oppure Resident Evil 7 Biohazard, scontato a soli 5,39€ anziché 57,49€.

Inoltre, a essere particolarmente convenienti sono le card per i servizi in abbonamento delle varie piattaforme. Per esempio, l'abbonamento di 3 mesi del Xbox Game Pass Ultimate (riscattabile sia su PC che su console) è in offerta a soli 28,69€ invece di 37,89€. Anche l'abbonamento al Nintendo Switch Online gode di un ottimo sconto, essendo disponibile ad appena 15,49€ anziché 20,60€ per la versione annuale. Considerando che i servizi delle varie piattaforme sono particolarmente difficili da trovare in promozione in questo periodo si tratta di occasioni davvero d'oro per risparmiare!

Infine, nel caso in cui vogliate optare per qualcosa di decisamente più leggero vi segnaliamo che Mario Kart 8 Deluxe è in offerta a soli 55,79€ invece di 68,99€. Nonostante sia uscito da svariati anni, come ogni Tripla A di Nintendo non è praticamente mai oggetto a sconti, motivo per cui questa offerta è davvero imperdibile se ancora non lo avete acquistato. Come in ogni capitolo della celebre saga kart game potrete sfrecciare in tantissimi circuiti, da soli o in compagnia di amici, vestendo i panni dei vari personaggi del mondo di Super Mario e cercando di tagliare per primi il traguardo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina CDKeys dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

