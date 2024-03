Ci troviamo all'inizio delle Offerte di Primavera di Amazon, un evento che durerà fino al 25 marzo e che offre un vasto catalogo di offerte in ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna vi stiamo suggerendo minuto dopo minuto le migliori promozioni disponibili, mentre in questo articolo ci concentreremo sui prodotti perfetti per gli appassionati di videogiochi.

Di seguito, infatti, troverete alcune delle migliori offerte su videogiochi e console disponibili durante queste Offerte di Primavera. Troverete numerosi giochi sia in versione fisica che digitale per tutte le piattaforme, tra cui alcuni titoli usciti da pochissimo sul mercato.

I migliori videogiochi in offerta nelle Offerte di Primavera Amazon

Persona 3 Reload PS5 | 34,99€ (-30%)

Se siete appassionati di giochi di ruolo giapponesi e siete alla ricerca di un'avventura che combini una narrazione profonda con meccaniche di gioco innovative, allora Persona 3 Reload potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Questo titolo è ideale per chi vuole immergersi in un mondo ricco di sfaccettature, scoprire storie emozionanti e affrontare sfide coinvolgenti, rappresentando un remake riuscitissimo di uno dei capitoli più amati della serie. Grazie alla grafica restaurata per adattarsi alla next-gen e le opzioni di fruibilità moderne, anche i giocatori che hanno già vissuto l'esperienza originale di Persona 3 troveranno qualcosa di nuovo e intrigante in questa rivisitazione. Parliamo, dunque, di un acquisto imperdibile per nuovi fan che magari hanno scoperto la saga con Persona 5, ma anche per i nostalgici del genere che vi hanno giocato alla sua uscita svariati anni fa.

Like a Dragon: Infinite Wealth PS5 | 35,99€ (-40%)

In Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo capitolo della saga uscito da pochi mesi, vestirete ancora una volta i panni di Ichiban Kasuga, questa volta accompagnato dall'amatissimo Kazuma Kiryu. Il titolo rappresenta un sequel diretto di Yakuza: Like a Dragon ed è una straordinaria fusione di azione, strategia e narrazione ambientata in un vasto mondo aperto, ricco di dettagli e attività infinite com'è tipico della serie. Immersi nelle vibranti Hawaii, potrete esplorare liberamente, combattere e interagire con un cast di personaggi unici e memorabili, oltre a svolgere attività che vanno da minigiochi stupidi a karaoke, passando per missioni secondarie, cabaret e molto altro. La trama, ricca di colpi di scena e momenti emozionanti, vi catturerà per svariate ore, rappresentando un must buy per gli appassionati di giochi di ruolo e azione che cercano un'esperienza avvincente e ricca di contenuti.

EA Sports FC 24 (PS5/Xbox) | 24,98€ (-35%)

Il principale obiettivo di EA Sports FC 24 è quello di distinguersi come il miglior simulatore calcistico sul mercato, offrendo un'ampia gamma di squadre e competizioni con licenza ufficiale. Questo titolo è pensato, infatti per soddisfare gli appassionati di calcio, indipendentemente dal fatto che non abbiate esperienza con le iterazioni precedenti o che abbiate giocato a tutte le versioni di FIFA rilasciate nel corso degli anni. Nonostante presenti un nome diverso, EA Sports FC 24 mantiene tutte le caratteristiche tipiche di un titolo FIFA. Gli appassionati della serie si sentiranno a casa, ritrovando modalità iconiche come l'Ultimate Team e la Carriera. Inoltre, il gioco vanta la presenza di oltre 700 squadre e 30 leghe, per un totale di circa 19.000 giocatori con licenza ufficiale.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 | 31,99€ (-20%)

La Launch Edition di Assassin's Creed Mirage è un'opzione ottima per chiunque voglia immergersi nel nuovo capitolo della saga, poiché offre contenuti extra a un prezzo inferiore rispetto alla Standard Edition oltre a essere esclusiva Amazon. AC Mirage segna un ritorno alle origini della serie, con una affascinante ambientazione a Baghdad e il recupero delle caratteristiche che hanno reso famoso Assassin's Creed fin dall'inizio, come acrobazie mozzafiato, furtività coinvolgente e combattimenti intensi. Questa edizione è, quindi, un must per gli appassionati dei primi capitoli della saga che desiderano rivivere l'essenza che li ha resi memorabili, rappresentando un perfetto mix di tradizione e innovazione.

Star Wars Jedi: Survivor | 36,50€ (-54%)

Star Wars Jedi: Survivor, il secondo titolo della saga Electronic Arts ambientata, ovviamente, nell'iconico mondo di Guerre Stellari, è ambientato cinque anni dopo gli eventi del capitolo precedente e si colloca durante il culmine del potere dell'Impero. Con l'esecuzione dell'Ordine 66 e la conseguente purga dei Jedi, i pochi superstiti si trovano costretti a nascondersi. Nel gioco, impersonando ancora una volta Cal, l'obiettivo è affrontare l'Impero, cercare altri Jedi sopravvissuti e contribuire all'organizzazione di una nuova resistenza. Il gioco combina elementi di esplorazione, combattimento e platform, fondendo meccaniche di combattimento souls con movimenti ed effetti spettacolari tipici dei giochi action. Questa combinazione lo rende perfetto sia per coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo, sia per tutti gli amanti di Star Wars e dei giochi action in generale.

Assassin's Creed Origins PC | 9,00€ (-85%)

Assassin's Creed Origins, disponibile per PC a un prezzo davvero irrisorio, porta i giocatori in un avvincente viaggio nell'antico Egitto, il luogo più misterioso della storia, durante un periodo cruciale che plasmerà il destino del mondo. Esplorando al di là della Grande Piramide, avrete l'opportunità di scoprire i segreti nascosti, i miti dimenticati, gli ultimi faraoni e le radici stesse della Confraternita degli Assassini. Il team, noto per aver lavorato anche su Assassin's Creed IV: Black Flag, ha concepito con questo capitolo un nuovo inizio per la serie, introducendo un modo di combattere innovativo che consente ai giocatori di transitare fluidamente tra armi da mischia e armi a distanza, affrontando contemporaneamente più nemici. Durante l'esplorazione dell'intero territorio dell'Antico Egitto avrete, ovviamente, l'opportunità di personalizzare le vostre abilità Assassine, vivendo una serie di avventure coinvolgenti che plasmeranno il corso della civiltà.

Dead Island 2 PS5 | 27,99€ (-26%)

Dead Island 2 è il seguito dell'acclamato action RPG omonimo, che riesce nuovamente a coinvolgere i giocatori con il suo mix di horror, umorismo dark e azione. La storia vi trasporterà in una versione infernale di Los Angeles, conosciuta come HELL-A, dove l'invasione dei morti viventi ha preso il sopravvento. Avrete l'opportunità di esplorare le zone iconiche della città, incontrare personaggi bizzarri e sconfiggere orde di nemici, utilizzando metodi incredibilmente cruenti e originali. Ciò che rende Dead Island 2 davvero unico è la sua originalità nei combattimenti, che mirano a essere intensi, viscerali e violenti. Avrete a disposizione una vasta gamma di armi e opzioni tattiche per affettare, bruciare e fracassare centinaia di zombi, con l'obiettivo di offrirvi un'esperienza di gioco ricca di scelte e possibilità di annientare i nemici in modi sempre diversi. Inoltre, il divertimento può essere amplificato grazie alla modalità cooperativa, che consente a un massimo di tre giocatori di unirsi all'avventura.

