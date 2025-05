Se siete appassionati di giochi di ruolo storici e state aspettando l'occasione giusta per ampliare la vostra collezione su PS5, questa potrebbe essere l'offerta che fa per voi. Kingdom Come: Deliverance II è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 54,99€, con un risparmio del 27% rispetto al prezzo più basso recente di 74,99€. Si tratta del minimo storico per questa edizione, rendendo l'acquisto ancora più vantaggioso per chi desidera vivere un'esperienza RPG intensa e immersiva.

Kingdom Come: Deliverance II, chi dovrebbe acquistarlo?

Kingdom Come: Deliverance II (qui trovate la nostra recensione completa) è il seguito dell'acclamato titolo di Warhorse Studios e ci riporta nella Boemia del XV secolo, in un'Europa medievale ricostruita con incredibile attenzione ai dettagli storici. Nei panni di Henry di Skalitz, un giovane fabbro coinvolto nei tumulti della guerra civile, vi troverete immersi in un mondo brutale e realistico, tra vendetta, tradimenti e crescita personale. Il gioco offre un vasto open-world medievale, con ambientazioni che spaziano da città affollate a foreste lussureggianti, dove ogni scelta ha un impatto tangibile sulla storia e sull'evoluzione del protagonista.

Questa Day One Edition include anche il DLC esclusivo "Lo stemma del leone", che aggiunge una missione bonus per arricchire ulteriormente l'esperienza narrativa e ludica. La cura maniacale per i dettagli, il sistema di combattimento realistico e la possibilità di affrontare le sfide in modo dinamico e personalizzato rendono questo titolo una pietra miliare nel genere dei giochi di ruolo storici.

Approfittare di questa offerta Amazon rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un RPG profondo, avvincente e fuori dagli schemi, in grado di coniugare accuratezza storica e coinvolgimento emotivo. Non lasciatevi sfuggire questa promozione: è l'occasione perfetta per scoprire o continuare l'epica saga di Henry a un prezzo irripetibile.